Video: watson/nina bürge

Ziesel-Nachwuchs im Zoo Zürich – und es ist das Süsseste, das du heute sehen wirst 😍😍😍

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Die Jungen des Europäischen Ziesels haben sich diese Tage erstmals aus ihren Höhlen gewagt. Es ist der erste Nachwuchs der Ziesel im Zoo Zürich. Dieser möchte sich an einem Wiederansiedlungsprojekt der seltenen Tiere beteiligen.

Ein wildes Treiben herrscht derzeit im Gehege der Ziesel, die erst seit Kurzem im Zoo Zürich leben. Der Ende April geborene Nachwuchs wagte sich kürzlich erstmals aus dem unterirdischen Höhlensystem ans Tageslicht, wie der Zoo Zürich am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb.

Video: watson/nina bürge

Doch wer das Gewusel und den Alltag der Ziesel beobachten möchte, muss sich beeilen, denn die tagaktiven quirligen Tiere sind nur wenige Monate munter. In diesen haben sie viel zu tun: Die Männchen stecken nach dem Winterschlaf ihr Territorium ab und frischen ihre Energiereserven auf. Dann beginnt auch schon die Paarungszeit.

Nach drei Wochen selbständig

Die Aufzucht der Jungen übernehmen die Weibchen. Nach einer Tragzeit von maximal 28 Tagen bringen sie fünf bis neun Junge zur Welt. Diese verbringen die ersten Wochen im Bau. Nach etwa einem Monat verlassen sie die Höhle und sind nach drei Wochen bereits selbständig.

Im Spätsommer beginnen die Vorbereitungen für den Winter. Sie fressen sich Fettreserven an und graben ihr eigenes Heim, bevor sie sich von Oktober bis März für den Winterschlaf in ihren Bau zurückziehen.

Der Ziesel ist strak vom aussterben bedroht. Bild: keystone

Die Kleinnager leben in Kolonien. Diese bieten ihnen Sicherheit vor Feinden, denn sie warnen sich vor Gefahren. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Ziesels erstreckt sich über Mittel- und Südeuropa, etwa von Tschechien bis in die Türkei.

Lebensraum schwindet

Doch verliert der Ziesel immer mehr Lebensraum. Die dadurch starke Fragmentierung der Populationen und der Klimawandel machen ihm zudem das Leben schwer. In Deutschland und Kroatien ist die Art bereits ausgestorben. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) geht von dramatischen Einbrüchen von 50 Prozent der Bestände in den kommenden Jahrzehnten aus. Der Ziesel ist auf der Roten Liste als stark bedroht gelistet.

In Tschechien soll ein Wiederansiedlungsprojekt den düsteren Prognosen entgegen wirken. Der Zoo Zürich plant, sich an diesem und damit am Erhalt der Art zu beteiligen, wie er mitteilte. Dies sei allerdings nur sinnvoll, wenn ausreichend und dauerhaft geschützter Lebensraum für Tiere aus der Reservepopulation zur Verfügung stehen. (sda)