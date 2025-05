Ehe über die Parteigrenzen: SVPler Mike Egger hat geheiratet

FDP-Politikerin Lisa Vincenz und SVP-Politiker Mike Egger haben sich am Freitag das Ja-Wort gegeben.

Doris Kleck, Lea Hartmann / ch media

Das ging rasant: Im Januar haben sich SVP-Nationalrat Mike Egger und Lisa Vincenz, Tochter von FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, verlobt. Am vergangenen Freitag haben die beiden nun zivil geheiratet, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Mit dem grossen Fest aber lassen sich die beiden Zeit: Es findet erst im 2026 statt.

Erster gemeinsamer Auftritt des neuen St. Galler Polit-Pärchens Mike Egger (SVP-Nationalrat) und Lisa Vincenz (Co-Präsidentin FDP Frauen). Bild: ch media/michael huwiler

Damit sitzen also morgen Montag Schwiegermutter und Schwiegersohn im Nationalrat. Ob die beiden bei der Debatte um die Individualbesteuerung am nächsten Mittwoch auf den gleichen Knopf drücken werden? Susanne Vincenz-Stauffacher ist der Kopf hinter der Volksinitiative der FDP Frauen. Schwiegersohn Mike Egger steht dem Vorhaben aber skeptisch gegenüber. Dabei hätte er nun gar ein persönliches Interesse an der Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe.

Mike Egger und Lisa Vincenz sind seit mehr als einem Jahr ein Paar. Gefunkt hatte es in Bern, wie die beiden erzählt haben. Lisa Vincenz ist neben ihrem Job als Anwältin und Notarin persönliche Mitarbeiterin ihrer Mutter Susanne Vincenz-Stauffacher.

In Vincenz' Familie waren anfangs nicht alle begeistert von der parteiübergreifenden Liebe. Ihr Grossvater habe sie zuerst enterben wollen, erzählte sie dem «Blick». Inzwischen hat die Familie den gelernten Metzger Egger aber ins Herz geschlossen – trotz SVP-Parteibuch. (aargauerzeitung.ch)