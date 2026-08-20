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2 Tote und Kind schwerverletzt: Geisterfahrer rammt Schweizer Auto

Polizeirapport

2 Tote und Kind schwerverletzt: Geisterfahrer rammt Schweizer Auto in Deutschland

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn bei Neuenburg am Rhein in Deutschland hat am Donnerstag zwei Tote und ein schwer verletztes Kind gefordert.
20.08.2026, 14:4820.08.2026, 14:49

Auf der A5 in Richtung Basel prallte ein Falschfahrer in ein Auto mit Schweizer Zulassung, worauf sein Wagen in Brand geriet.

Der Unfall ereignete sich um 02.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Müllheim/Neuenburg und dem Autobahndreieck Neuenburg, wie das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau mitteilte. Der Falschfahrer starb bei der Kollision noch in seinem Auto, dieses ging in Flammen auf.

Die Insassen des Schweizer Autos wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Trotz umgehender Reanimationsmassnahmen erlag der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshelikopter brachte das schwer verletzte Kind ins Spital, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei hob die Sperrung der A5 in Richtung Basel gegen 11.00 Uhr auf. Die Staatsanwaltschaft und die Verkehrspolizei Freiburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. (sda/con)

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