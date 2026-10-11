Demonstranten versammeln sich beim Viktoriaplatz. Bild: keystone

Ein Jahr nach den Krawallen: Tausend Personen an Demo in Bern

Rund tausend Personen haben sich am Sonntag in Bern an einer unbewilligten Kundgebung gegen Kapitalismus und Imperialismus beteiligt.

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Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz und verhinderte einen Umzug durch die Innenstadt.

Die unbekannten Organisatoren hatten zu einer Kundgebung am ersten Jahrestag der eskalierten Gaza-Demo aufgerufen. Im Oktober 2025 waren bei einem stundenlangen Gewaltexzess im Stadtzentrum sowohl Polizisten als auch Demonstrierende und Unbeteiligte verletzt worden. Zudem entstand massiver Sachschaden.

Diesmal hatten die Organisatoren angekündigt, sie wollten eine «konfrontative Demo» vermeiden. Dabei setzten sie auf ein dezentrales Konzept mit mehreren Besammlungsorten. Am meisten Menschen versammelten sich am Nachmittag im Rosengarten, einem beliebten Treffpunkt von Familien und Touristen.

Route von Polizei vorgegeben

Von dort zogen die Demonstrierenden durch Aussenquartiere in Richtung Reitschule. Begleitet wurden sie von zahlreichen Polizeikräften auch aus anderen Kantonen. Mit Lautsprecheransagen machte die Polizei deutlich, dass sie keine andere Route zulassen werde.

Die Polizei verhinderte einen Umzug durch die Innenstadt. Bild: keystone

Einzelne Gruppen folgten den Aufrufen im Internet und waren anderswo in der Stadt unterwegs. In den Aufrufen wurden etwa die UBS, das Amthaus und die Raiffeisenbank genannt. Die Kantonspolizei war aber auch im Stadtzentrum allgegenwärtig. Schon kurz nach dem Mittag hatte sie mit gezielten Personenkontrollen begonnen, wie sie im Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Gegen Besatzungen und Repression

Die Kundgebung richtete sich generell gegen Kapitalismus und Imperialismus. Die Demonstrierenden forderten ein Ende militärischer Besatzungen und staatlicher Repression sowie den Schutz indigener Völker und die Rückgabe ihrer historischen Land- und Selbstbestimmungsrechte.

Geprägt wurde das Bild des Umzugs von Menschen mit der Kufiya – dem Palästinensertuch – und vielen «Free, free Palestine»-Rufen. Auch Schilder mit der Aufschrift «Israhell» waren zu sehen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Gewalt an der Gaza-Demo 2025 hatte hohe politische Wellen geworfen. Am Sonntag verfolgte sowohl der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) als auch der in der Stadt Bern zuständige Gemeinderat Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste) das Geschehen vor Ort. (sda)