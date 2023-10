Lidl Schweiz verzichtet am 24. Dezember auf Sonntagsverkauf

Lidl-Filiale im Thurgau (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Lidl Schweiz verzichtet auf den diesjährigen Sonntagsverkauf an Heiligabend. Dem Detailhändler sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Mitarbeitenden die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können, heisst es in der Medienmitteilung.

Darum bleiben in allen 173 Schweizer Lidl-Filialen die Türen geschlossen, ebenso in den zwei Warenverteilzentren. Abgesehen von einzelnen Filialen, die in Einkaufszentren integriert sind, bleiben auch am 31. Dezember die Lidl Filialen sowie beide Warenverteilzentren zu, heisst es weiter. (jaw)