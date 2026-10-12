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Zugstrecke Weinfelden-Kreuzlingen für drei Wochen gesperrt

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Zwischen Weinfelden und Kehlhof wird die Zugstrecke erneuert (Symbolbild).Bild: SBB / Siemens

Bahnstrecke zwischen Weinfelden und Kreuzlingen für 3 Wochen gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Weinfelden und Kehlhof TG ist wegen Bauarbeiten für drei Wochen gesperrt. Das willst du wissen.
12.10.2026, 14:4512.10.2026, 14:45

Die SBB wollen die Fahrbahn zwischen Weinfelden und Kehlhof im Kanton Thurgau erneuern. Der Abschnitt wird für die Bauarbeiten während dreier Wochen gesperrt.

Vom 18. Oktober 2026, um 22 Uhr, bis Montag, 9. November 2026, um 4.50 Uhr, ist die Strecke zwischen Weinfelden und Kehlhof (TG) gesperrt. Dies führe zu einem geänderten Fahrplan und Ausfällen, wie die SBB in einer Medienmitteilung schreiben.

Infolgedessen fallen Züge der Linien IR75, RE75 und S44 zwischen Weinfelden und Kreuzlingen aus. Auch die Linien S14 und SN14 verkehren nicht zwischen Weinfelden und Berg. Stattdessen werden Ersatzbusse eingesetzt. Je nach Verbindung kann sich die Reisezeit verlängern. Nicht jedoch für Reisende von und nach Zürich HB oder Luzern. Denn zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen verkehren direkte Ersatzbusse ohne Zwischenhalt.

Nachtarbeiten bis 20. November

Von Sonntag, 8. November, bis Freitag 20. November 2026 finden zudem Nachtarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Weinfelden und Kreuzlingen statt. Die Züge der Linien S14 und S44, welche zwischen 22.00 Uhr und 4.50 Uhr verkehren, fallen aus. Für die Linien IR75 und RE75 gilt ein geänderter Fahrplan. Stattdessen verkehren Ersatzbusse und die Reisezeit verlängert sich.

Die SBB empfehlen vor der Reise jeweils die SBB Mobile App oder den Online-Fahrplan zu konsultieren. Die digitalen Fahrpläne seien aktualisiert.

(nil)

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