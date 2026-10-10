Das GA kostet Ende Jahr erstmals mehr als 4000 Franken. Bild: Keystone/Gaetan Bally

4195 Franken fürs GA: So kam es zum Deal mit dem Preisüberwacher

SBB & Co. wollten die Preise teils um mehr als fünf Prozent anheben. Dagegen wehrte sich der Preisüberwacher, wie Dokumente zeigen.

Pascal Michel Folge mir

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Am 27. März geht die Branchenorganisation Alliance Swisspass aufs Ganze. Ihr Strategierat, geleitet von Postauto-Manager Marco Lüthi, beschliesst an einer Sitzung, die Preise für Zug, Bus und Bahn deutlich zu erhöhen.

Die Einzelbillette sollen ab Ende Jahr 4,39 Prozent mehr kosten, das Generalabonnement 200 Franken mehr. Und das GA 1. Klasse gar 330 Franken mehr. Auch Tageskarten (+4,2 Prozent) und der monatliche Hundepass (+8,3 Prozent) bleiben nicht verschont.

Die happigen Preissprünge begründet die Branche mit «steigenden Kosten». Zur aufgelaufenen Teuerung seit 2023 und steigenden Energie-, Material- und Personalkosten fielen bei einigen Verkehrsunternehmen «Investitionskosten in Rollmaterial und Angebotsausbauten an». Gleichzeitig würden die Bundesmittel schwinden und die Rückvergütung der Mineralölsteuer wegfallen. Letztmals hatte die Branche die Preise vor drei Jahren erhöht.

So liefen die Verhandlungen ab

Die geplanten Preiserhöhungen und die Begründungen finden sich im Schriftverkehr zwischen der Alliance Swisspass und dem Preisüberwacher. «Schweiz heute» konnte diese Dokumente gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip einsehen. Sie zeigen, wie die Verkehrsbetriebe versuchten, ihre Preisvorstellungen durchzusetzen – und wie der Preisüberwacher dagegenhielt.

Vier Tage nach der Sitzung des Strategierats kommunizierte die Alliance Swisspass Ende März, dass sie die Preise um durchschnittlich 3,9 Prozent erhöhen werde. Details nannte sie nicht. Nur, dass etwa «der Preis für das Generalabonnement etwas stärker steigt als jener für Einzelbillette». Das stimmte zwar, doch «etwas stärker» war untertrieben. Denn letztlich entsprach der Aufschlag bei den Generalabos ganzen fünf Prozent.

Am selben Tag legte die Branche ihre Pläne dem Preisüberwacher vor. Dieser antwortete, die Massnahmen seien «nicht unbedenklich», weshalb sodann Verhandlungen begannen. Zuerst wollte Stefan Meierhans nachvollziehen, ob es für die Preiserhöhungen eine Datengrundlage gibt – also ob die Kosten tatsächlich im behaupteten Masse gestiegen sind. Zudem sollten die Unternehmen ausweisen, mit welchen Mehreinnahmen sie durch die höheren Preise rechnen. Er forderte deshalb von den Verkehrsunternehmen entsprechende Daten.

«Keine Notwendigkeit von Tarifmassnahmen»

Die SBB, das Bundesamt für Verkehr (BAV) und die Alliance Swisspass lieferten die verlangten Zahlen. Viele davon sind in den von «Schweiz heute» eingesehenen Dokumenten geschwärzt, da es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt.

Der Preisüberwacher war jedenfalls mit den gelieferten Daten nicht zufrieden. An einer Sitzung am 22. Juni erklärte er, «dass die Tariferhöhungen kostenkalkulatorisch nicht begründet wurden». Aus den Antworten der SBB ergebe sich beispielsweise «weder im Fernverkehr noch im Regionalverkehr eine Notwendigkeit von Tarifmassnahmen».

Die Branchenvertreter konterten, dass sie ihren Verpflichtungen nachgekommen seien, man habe das Auskunftsbegehren beantwortet. «Die Preisüberwachung hätte die Möglichkeit gehabt, bei weiteren Transportunternehmen Daten und Informationen anzufordern.»

Der Preisüberwacher verlangte nun genau das: weitere Informationen von Postauto und dem zuständigen Bundesamt. Kurz darauf, am 6. Juli, kam es zu einem weiteren Treffen. Der Preisüberwacher erklärte, auch mit den zusätzlichen Daten zu den Kurskilometern im Regionalverkehr könne er die Kostensteigerungen der Branche nicht gänzlich nachvollziehen. Zudem liege die Teuerung deutlich tiefer als das, was die Unternehmen an Kostensteigerungen vorrechneten.

Preisüberwacher Stefan Meierhans sieht bei den GA-Preisen genau hin. Bild: Keystone/Lukas Lehmann

Die Unternehmen wiederum betonten, es gebe Unterschiede zwischen den Anbietern. Bei vielen Transportunternehmen hingen die steigenden Kosten mit Neubeschaffungen oder dem Unterhalt des Fahrzeugparks zusammen, teilweise auch mit steigenden IT-Kosten.

Ganz schien dies den Preisüberwacher noch immer nicht zu überzeugen. Dennoch zeichnete sich nun ein Deal ab. Dieser kratzte zwar an der «absoluten Obergrenze» des Preisüberwachers. Dennoch fand man eine Einigung, auch dank Zugeständnissen beim Generalabo. Die Branche konnte demnach die Preise im Schnitt um 3,6 Prozent anheben. Dafür musste sie bei den «gefangenen Kunden», also den GA-Besitzern, nachbessern.

Die Preisanpassung von 3,6 Prozent liegt aber klar über der Kostensteigerung von 2,04 Prozent, auf die man sich geeinigt hat. Der Unterschied ist durch die sogenannte Preiselastizität erklärbar. Bei höheren Preisen springen gewisse Kunden ab, was die Gesamteinnahmen drückt. Deshalb muss die Preiserhöhung grösser sein als die benötigte Einnahmesteigerung.

Schliesslich einigte sich die Branche mit dem Preisüberwacher am 13. Juli darauf, das 2.‑Klasse-GA um «nur» 100 statt der geplanten 200 Franken zu verteuern. Beim 1.‑Klasse-Abonnement beträgt der Aufschlag neu noch 250 Franken statt 330 Franken. Zusätzlich haben sich die SBB verpflichtet, Sparbillette im Umfang von 90 Millionen Franken bereitzustellen.

Magische Grenze geknackt

Damit konnte Stefan Meierhans zwar einen kleinen Erfolg verbuchen. Dennoch konnte auch er nicht verhindern, dass das Generalabo erstmals die magische Grenze von 4000 Franken überschreitet. Immerhin: Künftig müssen die Verkehrsbetriebe Preiserhöhungen noch genauer begründen. Dazu berechnen Preisüberwacher, Alliance Swisspass und der Bund die Preiselastizität im öffentlichen Verkehr neu. Denn die letzten Zahlen dazu sind bereits acht Jahre alt.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Verkehrsbetriebe künftig die Billette nur so stark wie nötig verteuern. Wenn die Preiselastizität nämlich zu hoch geschätzt wird – was aufgrund der veralteten Zahlen derzeit möglich wäre –, dann springen weniger Kunden ab als erwartet und die Preise werden stärker angehoben als nötig.

Die Alliance Swisspass hält auf Anfrage fest, wegen der Pandemie und des veränderten Mobilitätsverhaltens sei die Ermittlung des Werts zuletzt nicht möglich gewesen. Ergebnisse zur aktuellen Preiselastizität sollen frühestens ab Mitte 2029 vorliegen.

Bedeutet dies, dass die Branche bis dahin mit weiteren Preiserhöhungen zuwartet? Aktuell sei keine weitere Anpassung geplant, heisst es. Ob und wann eine solche notwendig werde, hänge von der weiteren Kostenentwicklung, der Teuerung und von politischen Entscheiden ab. Der Preiskampf im öffentlichen Verkehr dürfte also weitergehen. (schweizheute.ch)