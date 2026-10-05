Polizeirapport

Unfall zwischen Töfffahrern in Glashütten AG: 2 junge Männer schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag sind in Glashütten AG zwei Töfffahrer verletzt worden. Die Meldung wurde durch eines der Motorräder gegen 15 Uhr ausgelöst, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Auch Drittpersonen meldeten sich bei der Notrufzentrale und berichteten von einer Kollision zwischen zwei Töfffahrern, von denen einer nicht ansprechbar am Boden liegen würde.

Beim Unfall wurden ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger verletzt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen 17- und einen 20-Jährigen, die beide zu keinem Zeit ansprechbar waren. Beide wurden beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter sowie einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Die Töffs erlitten Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Nach aktuellen Erkenntnissen wollte der 20-Jährige von einem Ausstellplatz zurück auf die Zofingerstrasse Richtung St.Urban einbiegen. Gleichzeitig fuhr der 17-Jährige in entgegenkommender Richtung nach Vordemwald. Als der 20-Jährige dessen Fahrbahn kreuzte, kam es zur Kollision. Die genaue Unfallursache wird jedoch noch ermittelt. Eine Untersuchung wurde eröffnet.

Der 20-Jährige wollte aus einer Ausstellbucht fahren. Bild: Kantonspolizei Aargau

Laut der Polizei besassen beide Töfffahrer einen Lernfahrausweis. Der 17-Jährige sei jedoch mit einer grösseren Kategorie unterwegs gewesen, als erlaubt gewesen wäre. An den beiden Töffs entstand beim Unfall Totalschaden.

Die Strasse musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Gegen 21 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden. (vro)