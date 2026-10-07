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Polizei verhaftet in Kloten ZH zwei Männer mit 12,3 Kilo Kokain

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Polizei verhaftet in Kloten ZH zwei Männer mit 12,3 Kilo Kokain

07.10.2026, 18:3707.10.2026, 18:37

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in Kloten zwei Männer nach einer Drogenübergabe verhaftet. Sie fand insgesamt 12,3 Kilogramm Kokain sowie weitere Substanzen bei den beiden, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Fahnder der Kantonspolizei beobachteten über Mittag im Gebiet Balsberg zwei Männer, die sich auffällig nervös verhielten. Einer überreichte dem anderen einen verdächtigen Plastiksack. Anschliessend gingen die beiden in unterschiedliche Richtungen davon, worauf die Polizei die Männer kontrollierte.

Dabei stellten die Polizisten bei einem 32-jährigen Schweizer im besagten Plastiksack 4 Kilogramm Kokain fest. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung stiess sie auf 12'000 Franken Bargeld, wie es weiter im Polizeicommuniqué weiter heisst.

Beim zweiten Mann, einem 35-jährigen Serben, fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung nochmals 8 Kilogramm Kokain, rund 300 Gramm MDMA, 400 Gramm Ketamin, 36 Gramm Methamphetamin sowie 133 Gramm einer weiteren unbekannten Substanz.

Die Polizei führte die beiden Verhafteten nach den Befragungen der Staatsanwaltschaft zu. (sda)

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