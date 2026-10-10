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Diebe klauen Socken in Winterthur: Polizei nimmt 2 Männer fest

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Winterthurer Polizei nimmt Socken-Diebe nach Flucht durch Altstadt fest

10.10.2026, 14:4310.10.2026, 14:43

Wegen gestohlener Socken hat die Stadtpolizei Winterthur am Freitagnachmittag die Verfolgung zweier mutmasslicher Ladendiebe aufgenommen. Nach einer Flucht zu Fuss durch die Altstadt wurden zwei Männer festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Auslöser des Einsatzes kurz nach 16 Uhr war eine aufmerksame Passantin in der Marktgasse: Sie beobachtete die beiden Männer auf frischer Tat beim Sockendiebstahl und machte eine Fusspatrouille der Polizei auf sie aufmerksam. Als die mutmasslichen Diebe die herannahende Patrouille erblickten, ergriffen sie panisch die Flucht Richtung Kirchplatz. In der Pfarrgasse versuchte einer der Flüchtenden noch, das Beweismaterial loszuwerden, und warf entwendete Socken auf die Strasse.

Lange half der Sprint allerdings nicht: Bereits in der Steiggasse holten die Beamtinnen und Beamten den ersten Tatverdächtigen ein – einen 39-jährigen algerischen Staatsangehörigen.

Dem zweiten Mann gelang vorerst die Flucht. Wenig später wurde der 43-jährige algerische Staatsangehörige aber am Bahnhof Winterthur festgenommen. Er war zu diesem Zeitpunkt mit einem mutmasslich gestohlenen E-Bike unterwegs.

Neben den sichergestellten Socken entdeckten die Einsatzkräfte im Rucksack der Männer weiteres mutmassliches Diebesgut. Ob das Duo noch für weitere Beutezüge verantwortlich ist, untersucht nun die Polizei. (sda)

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