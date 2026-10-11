Polizeirapport

Auto stürzt in Wald ZH Hang hinab – Fahrer und Hund mit Seilwinde gerettet

Ein Autofahrer ist am Samstag in Wald im Zürcher Oberland von der Strasse abgekommen und rund 30 Meter einen steilen Hang hinuntergestürzt. Rettungskräfte befreiten den 75-Jährigen und seinen Hund per Seilwinde aus der Luft aus ihrer misslichen Lage.

Der Lenker wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Hund blieb unverletzt.

Das Auto stürzte rund 30 Meter den Hang hinab. Bild: Kantonspolizei Zürich

Der Unfall hatte sich kurz nach 16.30 Uhr ereignet. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb in einem Waldstück zwischen Bäumen hängen. Die Feuerwehr Wald sicherte das Wrack. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen den Unfallhergang. (sda)