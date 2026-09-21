Polizeirapport

Schwerer Unfall in Schwenden BE – Fahrer stirbt im Spital

Ein Autofahrer ist nach einem Selbstunfall in Schwenden im Diemtigtal im Spital verstorben. Er erlag in der Nacht auf Montag seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Mann war in der Nacht auf Sonntag verunfallt. Er wurde daraufhin in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Montag zunächst an, wie die Polizei in einer Mitteilung weiter schrieb. (dab/sda)