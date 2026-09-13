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Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Walterswil BE schwer

Polizei Blaulicht Sirene Bern
Das betroffene Auto überschlug sich in Walterswil BE, kam von der Strasse ab und landete auf dem Dach. Bild: KaPo BE/fotomtina
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Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Walterswil BE schwer

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Selbstunfall in Walterswil BE schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.
13.09.2026, 14:5413.09.2026, 14:54

Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf dem Mühleweg. Der Fahrer verlor aus noch ungeklärten Gründen nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei weiter mitteilte.

Das Auto kam rechts von der Strasse ab, überschlug sich und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Danach kam es erneut von der Strasse ab und blieb im Wald auf dem Dach liegen.

Der Strassenabschnitt musste für die Unfallarbeiten für rund fünf Stunden gesperrt werden. (sda)

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