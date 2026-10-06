Polizeirapport

Umgekippter Kran: Bahnverkehr im Berner Seeland eingeschränkt

Im Industriegebiet von Ipsach im Berner Seeland ist am Dienstagmorgen ein Kran umgekippt und hat dabei Schienen und Strassen beeinträchtigt. Zwischen Nidau und Lattrigen war mit einer ganztägigen Einschränkung des Zugverkehrs zu rechnen.

Die Meldung des umgekippten Krans ging kurz nach 08.15 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht des Onlinemediums Ajour. Die Polizei hatte keine Kenntnis von Verletzten.

Die Hauptstrasse in Ipsach war aufgrund des Vorfalls gesperrt, wie es weiter hiess. Zudem war die Bahnlinie S37, die Biel über Täuffelen mit Ins verbindet, zwischen Nidau und Lattrigen unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse.

Die Aare Seeland Mobil AG als Betreiberin der Strecke schrieb auf ihrer Webseite von einem voraussichtlichen Unterbruch bis kurz nach Mitternacht. Die Rede war von einer technischen Störung an der Infrastruktur. (leh/sda)