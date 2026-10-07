Polizeirapport

Thurgauer Polizei stoppt stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Dienstag in Wilen bei Wil einen stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Atemalkoholprobe wurden 1,22 mg/l gemessen, was umgerechnet rund 2,44 Promille entspricht. Seinen Führerausweis ist der Mann los.

Eine Patrouille hielt den 43-jährigen Lieferwagenfahrer kurz vor 19.30 Uhr für eine Kontrolle an, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Pakistaner wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)