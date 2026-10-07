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Thurgauer Polizei stoppt stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer

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Thurgauer Polizei stoppt stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer

07.10.2026, 17:2507.10.2026, 17:25

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Dienstag in Wilen bei Wil einen stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Atemalkoholprobe wurden 1,22 mg/l gemessen, was umgerechnet rund 2,44 Promille entspricht. Seinen Führerausweis ist der Mann los.

Eine Patrouille hielt den 43-jährigen Lieferwagenfahrer kurz vor 19.30 Uhr für eine Kontrolle an, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Pakistaner wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)

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