bedeckt, wenig Regen14°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Unfall mit Auto in Eiken: Töfffahrer tot

Polizeirapport

Auto geriet auf Gegenfahrbahn: Töfffahrer stirbt bei Unfall in Eiken AG

08.10.2026, 09:4308.10.2026, 09:43

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Eiken AG ein 59-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Ein Autolenker war auf die Gegenfahrbahn geraten und zunächst mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und danach frontal mit dem Motorradfahrer.

Zum tödlichen Unfall auf der Hauptstrasse kam es um 15.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Ein 30-jähriger Autolenker sei von Laufenburg kommend in Richtung Eiken gefahren.

Unfall Eiken 7.10.26
Ein Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten.Bild: Kantonspolizei Aargau

Dabei geriet er mit seinem blauen Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Heck eines korrekt entgegenkommenden roten Autos, wie die Polizei weiter berichtete. Durch die Wucht des Aufpralls sei dem roten Auto ein Rad mitsamt Aufhängung komplett abgerissen worden.

Dessen 64-jährige Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfalllenker blieb unverletzt. Weshalb dieser mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Unfall Eiken 7.10.26
Das Auto des Unfallfahrers wurde stark beschädigt.Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Hauptstrasse zwischen Eiken und Laufenburg war bis kurz nach Mitternacht für den Verkehr gesperrt. Neben Patrouillen der Kantonspolizei waren mehrere Patrouillen der Polizei oberes Fricktal sowie der Regionalpolizei unteres Fricktal im Einsatz. Zudem waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshelikopter am Einsatz beteiligt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Toter bei Brand in Winterthur ist der vermisste Bewohner
Polizei verhaftet in Kloten ZH zwei Männer mit 12,3 Kilo Kokain
Thurgauer Polizei stoppt stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer
23-jähriger Mann stürzt in Biel von einem Balkon und stirbt
84-Jähriger überholt Fahrschulbus im Kanton Zürich und kracht in einen Baum
Wohnwagen-Brand im Industriegebiet Olten – eine Person ins Spital geflogen
Geflüchteter Autofahrer kracht in Wil SG in einen Hydranten
Polizei macht verdächtigen Koffer unschädlich: Hallen der Walliser Herbstmesse evakuiert