Polizeirapport

Auto geriet auf Gegenfahrbahn: Töfffahrer stirbt bei Unfall in Eiken AG

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Eiken AG ein 59-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Ein Autolenker war auf die Gegenfahrbahn geraten und zunächst mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und danach frontal mit dem Motorradfahrer.

Zum tödlichen Unfall auf der Hauptstrasse kam es um 15.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Ein 30-jähriger Autolenker sei von Laufenburg kommend in Richtung Eiken gefahren.

Ein Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten. Bild: Kantonspolizei Aargau

Dabei geriet er mit seinem blauen Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Heck eines korrekt entgegenkommenden roten Autos, wie die Polizei weiter berichtete. Durch die Wucht des Aufpralls sei dem roten Auto ein Rad mitsamt Aufhängung komplett abgerissen worden.

Dessen 64-jährige Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfalllenker blieb unverletzt. Weshalb dieser mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Das Auto des Unfallfahrers wurde stark beschädigt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Hauptstrasse zwischen Eiken und Laufenburg war bis kurz nach Mitternacht für den Verkehr gesperrt. Neben Patrouillen der Kantonspolizei waren mehrere Patrouillen der Polizei oberes Fricktal sowie der Regionalpolizei unteres Fricktal im Einsatz. Zudem waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshelikopter am Einsatz beteiligt. (sda)