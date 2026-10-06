Polizeirapport
Grossbrand in Oberwinterthur: Behörden warnen vor starker Rauchentwicklung
In Oberwinterthur ist ein Grossbrand ausgebrochen. Via Alertswiss melden die Behörden, dass es zu starker Rauchentwicklung kommen kann. Zudem könne ein starker, unangenehmer Geruch entstehen. Eine watson-Userin bestätigt, dass es «ganz schlimm» rieche. Ein anderer User schreibt: «Man riecht es bis Wiesendangen.»
Anwohnenden wird empfohlen, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Verkehr um den Brandort ist zudem stark beeinträchtigt.
Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich wahrscheinlich um einen Dachbrand im Gebiet Wallrüti. Die Polizei kann derzeit noch keine genaueren Angaben machen, auch nicht dazu, ob es Verletzte gibt.
(vro)
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