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Polizeirapport

Brand in Oberwinterthur bei Technorama führt zu starkem Rauch

Alertswiss Oberwinterthur
Alertswiss warnte zudem vor einem unangenehmen Geruch.Bild: Alertswiss
Polizeirapport

Grossbrand in Oberwinterthur: Behörden warnen vor starker Rauchentwicklung

06.10.2026, 10:3206.10.2026, 11:19

In Oberwinterthur ist ein Grossbrand ausgebrochen. Via Alertswiss melden die Behörden, dass es zu starker Rauchentwicklung kommen kann. Zudem könne ein starker, unangenehmer Geruch entstehen. Eine watson-Userin bestätigt, dass es «ganz schlimm» rieche. Ein anderer User schreibt: «Man riecht es bis Wiesendangen.»

Brand Oberwinterthur
Der Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung.Bild: user

Anwohnenden wird empfohlen, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Verkehr um den Brandort ist zudem stark beeinträchtigt.

Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich wahrscheinlich um einen Dachbrand im Gebiet Wallrüti. Die Polizei kann derzeit noch keine genaueren Angaben machen, auch nicht dazu, ob es Verletzte gibt.

(vro)

Brand Oberwinterthur
Der Rauch ist nicht nur weit zu sehen, sondern auch zu riechen.user

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