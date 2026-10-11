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Polizeirapport

Streit an der Olma in St.Gallen: 1 Verletzter

Polizeirapport

Streit an der Olma: Mann erleidet Schädelbruch

11.10.2026, 10:58

Ein 34-jähriger Schweizer ist am Freitagabend bei einer Schlägerei an der Olma in St.Gallen erheblich verletzt worden. Der Mann erlitt einen Schädelbruch, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte den verletzten Mann gegen 21.30 Uhr entdeckt und die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen verständigt. Daraufhin rückten der Rettungsdienst sowie eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen an die Olma-Plaza aus.

Nach Angaben des Opfers war es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit einem derzeit noch unbekannten Mann gekommen. (sda)

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