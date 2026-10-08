Der Wohnwagen stand in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Polizeirapport

Mehrere Explosionen in Olten: 1 Person schwer verletzt – Ursache wird untersucht

Am Mittwoch wurden der Kantonspolizei Solothurn Explosionen im Industriegebiet von Olten gemeldet. Wie sie am Donnerstag bekannt gibt, war ein Wohnwagen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand er bereits in Vollbrand. Es soll zudem zu weiteren Explosionen gekommen sein.

Zwei Personen wurden beim Brand verletzt. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Zum Zeitpunkt der ersten Explosion befanden sich laut aktuellen Erkenntnissen zwei Personen im Wohnwagen. Sie konnten ihn selbständig verlassen, eine Person wurde jedoch schwer verletzt. Die Rega flog die Person ins Spital. Die zweite Person wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Video: watson/Mira Wecker

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun untersucht. (vro)