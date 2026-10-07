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Wohnwagenbrand im Industriegebiet Olten: Eine Person ins Spital geflogen

Video: watson/Mira Wecker
Polizeirapport

Wohnwagen-Brand im Industriegebiet Olten – eine Person ins Spital geflogen

07.10.2026, 14:4907.10.2026, 15:13

Im Industriegebiet in Olten läuft am Mittwochnachmittag wegen eines Brandes in der Industriestrasse ein grosser Polizei- und Feuerwehreinsatz, auch ein Helikopter ist vor Ort. Dies bestätigt die Kantonspolizei Solothurn gegenüber watson.

Ob es dabei auch zu einer Explosion gekommen ist, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Gemäss einer «Blick»-Leserin waren mindestens zwei Explosionen zu hören: «Kurz vor 12 Uhr gab es einen grossen Knall im Industriegebiet Olten. Dann hat es gebrannt und nach 15 Minuten gab es noch ein Explosion.»

Offenbar stand ein Wohnwagen im Vollbrand. Dabei soll eine Person so schwer verletzt worden sein, dass sie mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden musste. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Gegenüber «20 Minuten» sagt die Feuerwehr Olten, dass es zuerst zu einem Brand gekommen sei und später Gasflaschen explodiert seien. Kurz nach 13:30 Uhr war der Brand gemäss dem «Blick» gelöscht. (leh/ome)

Video: watson/Mira Wecker
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