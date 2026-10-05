Polizeirapport

Ambulanz verunfallt in Neuenburg mit Patientin an Bord

Eine Ambulanz auf dem Weg ins Spital ist in der Nacht auf Montag in Neuenburg selbst zum Unfallfahrzeug geworden. Mit einer Patientin an Bord prallte sie gegen eine Leitplanke und kippte auf die Seite. Zwei weitere Ambulanzen mussten ausrücken.

Eine Ambulanzmitarbeiterin wurde beim Unfall leicht verletzt, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die transportierte Patientin befand sich nicht in Lebensgefahr, der Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 01.10 Uhr auf der Rue des Falaises. Das Fahrzeug war ohne Blaulicht und Sirene unterwegs. Weshalb es gegen die Leitplanke am rechten Strassenrand prallte und anschliessend auf die linke Seite kippte, war zunächst unklar.

Die Rue des Falaises wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Ein Kran richtete die verunfallte Ambulanz wieder auf. Neben Polizei und Rettungsdienst standen die Feuerwehr und der Strassenunterhalt im Einsatz. (sda)