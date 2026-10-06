Polizeirapport

Mann findet in Bernhardzell SG Hund – Polizei vermutet, dass er ausgesetzt wurde

In Bernhardzell SG ist einem Anwohner am Freitagabend ein Hund zugelaufen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mischling ausgesetzt wurde. Das Tier sei wohlauf und ist mittlerweile in einem Tierheim untergebracht.

Der Hund wurde ins Tierheim gebracht. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Meldung über den Hund erreichte die St.Galler Kantonspolizei gegen 20.30 Uhr am Freitagabend, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Der Chip des Hundes enthielt keine Daten, weshalb die Halterin oder der Halter vorerst nicht ausfindig gemacht werden konnte. Weshalb auf dem Chip keine Daten waren, ist nicht bekannt.

Es bestehe der Verdacht, dass der Mischling ausgesetzt wurde. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Sie weist in ihrem Communiqué zudem darauf hin, dass das Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres gemäss dem Tierschutzgesetz strafbar ist. (sda)