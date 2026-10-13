Datendiebe haben es vermehrt auf Hotels und Buchungsplattformen abgesehen. Bild: Keystone

Betrug mit Hotel-Buchungen: Mit dieser fiesen Masche werden Reisende abgezockt

Cyberkriminelle haben es vermehrt auf Hotels und Buchungsplattformen abgesehen. Dank geklauter Daten können sie ganz gezielt Kunden täuschen.

Michael Graber Folge mir

Mehr «Schweiz»

Das Hotel hatte noch eine Bitte. Man müsse jetzt doch schon vor dem Aufenthalt die Kosten überweisen. Darum an dieser Stelle noch einmal der Zahlungslink. Datum, gebuchtes Zimmer, Preis: alles korrekt.

Nur: Das ganze Mail war eine Fälschung. Der Zahlungslink führte nicht zum Hotel, sondern zu Betrügern. Diese hatten zuvor eine Buchungsplattform gehackt und die Kundinnen und Kunden zur Zahlung aufgefordert. Sie täuschten die Empfänger mit den echten Daten, die sie vom Server der Plattform geklaut hatten. Nur etwas habe sie ganz kurz stutzig gemacht, berichtet eine Betroffene: Der Endpreis sei in Euro angegeben gewesen, trotz Schweizer Hotel. Aber gerade in einem internationalen Geschäft wie der Hotellerie sei das vermutlich Usus, wischte sie ihre Bedenken weg.

Weg ist auch das Geld. Rund 250 Franken hat die Frau vergeblich bezahlt. Da der überwiesene Betrag nicht auf ihr Konto ging, könne man auch nichts zurückerstatten, schrieb der Manager des Hotels in einer Mail an die Kundin. Er rät zu einer Anzeige und verweist darauf, dass Banken Kulanz walten lassen können, wenn der Betrug gemeldet wird. Was er nicht schreibt: Die Erfolgsaussichten sind äusserst gering.

Regelrechte «Angriffe auf Hotels»

Der Fall der Frau ist kein Einzelfall. Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte schreibt in seinem neusten Tätigkeitsbericht von «zahlreichen Meldungen». Dabei hätten sich Unbefugte Zugriff auf Buchungsplattformen verschafft «und versandten an Gäste Aufforderungen zur Preisgabe von Zahlungsinformationen oder mit Phishing- Seiten verlinkte Nachrichten». Er spricht von «Angriffen auf Hotels».

Erfährt die Bundesstelle von Hacks, informiere der Datenschutzbeauftragte die Branchenorganisationen über das Angriffsmuster «und geeignete technische und organisatorische Schutzmassnahmen». Dazu gehören Zweifaktorauthentifizierung und Schulungen des Personals.

Die Betrüger arbeiten aber rasend schnell und versenden teilweise auch SMS mit einem Link an die Gäste. Auf den täuschend echten Seiten wird man dann zur Zahlung aufgefordert. Längst nicht immer sind die Hacker aber besonders raffiniert: Das Bundesamt für Cyberkriminalität schreibt «von Phishing-Angriffen auf Hotelgäste mit unterschiedlicher Qualität».

Dabei gibt die Behörde Einblick, wie die Cybergangster an die Datensätze kommen: Sie senden teilweise vermeintliche Kundenanfragen an das Hotel. Dabei geht es um Probleme während des Hotelaufenthalts, diese seien auf einer bekannten Buchungsplattform hinterlegt. Klickt ein Mitarbeiter des Hotels auf diesen Link, kommt er auf eine Seite, auf der er beweisen muss, dass er ein Mensch ist. So, wie das im Internet regelmässig vorkommt. Dabei wird er aufgefordert, eine Tastenkombination zu drücken. Mit dieser beweist er aber nicht seine Menschlichkeit, sondern installiert eine Spionage-Software.

Bereits jetzt mehr Meldungen als im Vorjahr

Hotels und Buchungsplattformen seien weiterhin im Fokus der Datendiebe, bestätigt der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte auf Anfrage. Auch insgesamt seien die Cyberkriminellen in diesem Jahr sehr aktiv: «Wir haben im laufenden Jahr insgesamt mehr Meldungen von Datensicherheitsverletzungen erhalten als im gesamten Vorjahr.» Allerdings gehe es dabei nicht nur um Datendiebstähle, sondern auch um andere Vorfälle.

Ganz generell raten die Behörden zu einem vorsichtigen Umgang mit den eigenen Daten. Man solle skeptisch bleiben. Eine Grundregel: Grundsätzlich sollte man nie Passwörter oder Kreditkartendaten auf Webseiten angeben, die man über einen Link in einer E-Mail oder einer Textnachricht geöffnet hat. Zudem empfiehlt die Behörde, umgehend das Hotel und die Buchungsplattform zu informieren, wenn man eine solche Phishing-Mail erhält.

Für die Betroffene des Hotelbetrugs kommen diese gut gemeinten Tipps alle zu spät. Sie sagt, ihr Bauchgefühl sei die ganze Zeit ungut gewesen – doch alles habe so professionell gewirkt. Hätte sie auf ihren Bauch gehört, wäre die Übernachtung nur halb so teuer gewesen. (schweizheute.ch)