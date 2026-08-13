St.Galler Gemeinde Weesen ruft zum Trinkwasser-Sparen auf

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Die Gemeinde Weesen im Kanton St.Gallen ruft ihre Bevölkerung zum Sparen von Trinkwasser auf. Grund dafür sei die anhaltende Trockenheit. Wegen dieser führen die gemeindeeigenen Quellen seit mehreren Tagen kein Wasser mehr. Weesen bezieht deshalb derzeit das benötigte Trinkwasser über die Wasserversorgung von Glarus Nord.

Weesen liegt im Kanton St.Gallen am Walensee. Bild: KEYSTONE

Nun ist an dieser Zuleitung ein Leck aufgetreten. Die betroffene alte Eternitleitung liegt an einer schwer zugänglichen Stelle. Die Reparatur ist deshalb aufwendig und benötigt Zeit. Der regionale Führungsstab Region Zürichsee-Linth sei aufgeboten, meldet die Gemeinde. Mit Notmassnahmen könne die Versorgung mit den wichtigsten Trinkwassermengen sichergestellt werden.

Als Sofortmassnahme wird die Bevölkerung nun aufgefordert, Trinkwasser nur noch zum Trinken, Kochen, Duschen und für die Versorgung von Tieren zu verwenden. Verzichtet werden soll auf folgende Arten von Gebrauch:

Gärten und Pflanzen bewässern

Rasen sprengen

Fahrzeuge waschen

Pools befüllen oder nachfüllen

Reinigungsarbeiten mit Trinkwasser

Jede andere nicht notwendige Verwendung von Trinkwasser

«Jeder eingesparte Liter hilft, die Trinkwasserversorgung von Weesen in den kommenden Tagen sicherzustellen», schreibt die Gemeinde. Diese Massnahmen gelten, bis die Trinkwasserreservoire wieder auf dem normalen Weg ausreichend gefüllt werden können. (dab)