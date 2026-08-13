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Weesen SG ruft wegen Trockenheit zum Sparen von Trinkwasser auf

St.Galler Gemeinde Weesen ruft zum Trinkwasser-Sparen auf

13.08.2026, 10:1413.08.2026, 10:48

Die Gemeinde Weesen im Kanton St.Gallen ruft ihre Bevölkerung zum Sparen von Trinkwasser auf. Grund dafür sei die anhaltende Trockenheit. Wegen dieser führen die gemeindeeigenen Quellen seit mehreren Tagen kein Wasser mehr. Weesen bezieht deshalb derzeit das benötigte Trinkwasser über die Wasserversorgung von Glarus Nord.

Ausfluegler geniessen das sonnige Fruehlingswetter am Ufer des Walensees in Weesen am Sonntag, 1. Juni 2014. (KEYSTONE/Arno Balzarini)
Weesen liegt im Kanton St.Gallen am Walensee.Bild: KEYSTONE

Nun ist an dieser Zuleitung ein Leck aufgetreten. Die betroffene alte Eternitleitung liegt an einer schwer zugänglichen Stelle. Die Reparatur ist deshalb aufwendig und benötigt Zeit. Der regionale Führungsstab Region Zürichsee-Linth sei aufgeboten, meldet die Gemeinde. Mit Notmassnahmen könne die Versorgung mit den wichtigsten Trinkwassermengen sichergestellt werden.

Als Sofortmassnahme wird die Bevölkerung nun aufgefordert, Trinkwasser nur noch zum Trinken, Kochen, Duschen und für die Versorgung von Tieren zu verwenden. Verzichtet werden soll auf folgende Arten von Gebrauch:

  • Gärten und Pflanzen bewässern
  • Rasen sprengen
  • Fahrzeuge waschen
  • Pools befüllen oder nachfüllen
  • Reinigungsarbeiten mit Trinkwasser
  • Jede andere nicht notwendige Verwendung von Trinkwasser

«Jeder eingesparte Liter hilft, die Trinkwasserversorgung von Weesen in den kommenden Tagen sicherzustellen», schreibt die Gemeinde. Diese Massnahmen gelten, bis die Trinkwasserreservoire wieder auf dem normalen Weg ausreichend gefüllt werden können. (dab)

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Ichsagstrotzdem
13.08.2026 10:31registriert Juni 2016
davon ausgenommen ist natürlich das Bewässern der Golfplätze.
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