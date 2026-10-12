Die verfärbten Laubblätter und das tiefstehende Sonnenlicht vergolden einige Oktobertage (Archivbild). Bild: Shutterstock

Der goldene Oktober wird nur von «ein paar Regentropfen» gestört

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Abgesehen von einer kurzen Störung am Dienstag und Mittwoch erleben wir diese Woche einige goldene Oktobertage. Der grosse Regen bleibt weiterhin aus – dafür ist es die falsche Jahreszeit.

Am goldensten strahlt der Montag. Der Hochdruckeinfluss nahm wieder überhand und sorgt für einen sonnigen Wochenstart mit milden Temperaturen. Im Flachland sind um die 16 Grad vorhergesagt, auf der Alpensüdseite kann es bis zu 20 Grad aufwärmen.

Ein paar Regentropfen zur Wochenhälfte

Am Dienstag kommt die Störung. Am Morgen sonnig, mit einigen Nebelfeldern, ziehen im Verlauf des Tages vermehrt Wolken auf. «Ein paar Regentropfen wird es haben», meint Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews gegenüber watson. Insbesondere ab Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen gibt es im Flachland teils Regenschauer.

Die Aussichten ab Mittwoch. Bild: MeteoNews

Am Mittwoch steigen die Temperaturen im Flachland auf 19 Grad und in den Bergen auf um die 15 Grad an. Auch die Wolken verziehen sich. Golden werden dann Donnerstag und Freitag. Lediglich ein paar Nebel- und Hochnebelfelder trüben die Sicht.

«Muss froh sein um jeden Tropfen»

Die nächste Front deutet sich am Samstag an. Nennenswerte Regenmengen seien nach aktuellen Daten nicht absehbar, schreibt «MeteoNews». Anschliessend daran baut sich schon das nächste Hoch auf.

Obwohl nicht mehr so sichtbar, ist das Wasserdefizit noch immer sehr ausgeprägt. «Eine mehrtägige Regenperiode würde es durchaus vertragen», meint Meteorologe Marquardt. Aufgrund der Jahreszeit sind solch grosse Regenmengen jedoch eher unwahrscheinlich. Die tiefstehende Sonne lässt weniger Wasser verdampfen und die vorhandene Feuchtigkeit bildet lediglich Nebelfelder, keine Wolken. «Man muss im Moment froh sein um jeden Tropfen», so Marquardt.

(nil)