Video: watson/nina bürge

Wasserhose fegt über Haftenstadt: Schäden und Verletzte nach Unwettern auf Sizilien

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Nach heftigen Unwettern auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gibt es mehrere Verletzte. Nach Angaben der Feuerwehr zogen zwei Wasserhosen über das Gebiet der Hafenstadt Marsala.

Die Wirbel richteten Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Flächen an. Betroffen war unter anderem eine Schule, deren Gebäude schwer beschädigt wurde.

Video: watson/nina bürge

Die Bürgermeisterin von Marsala, Andreana Patti, sagte, es biete sich in der Stadt ein «Bild wie nach einem Krieg: zerstörte Häuser, Autos, die von der Strasse geschleudert wurden». Nach Behördenangaben wurde ein Auto von den starken Wirbeln von der Strasse in eine Schlucht geschleudert. Die beiden Insassen wurden verletzt und anschliessend in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Verletzte in Spitälern

Wie sizilianische Medien unter Berufung auf die zuständigen Krankenhäuser berichteten, wurden in der Gegend rund um Marsala elf Menschen verletzt – durch die Wucht des Windes und umherfliegende Trümmer und Glassplitter.

Auch andere Teile Italiens wurden in den vergangenen Stunden von Unwettern heimgesucht. Auf der Urlaubsinsel Ischia im Golf von Neapel führten Überschwemmungen und kleinere Erdrutsche zu Feuerwehreinsätzen. Auch Neapel und die umliegende Provinz waren von starken Regenfällen betroffen. In der Hauptstadt Rom ging in der vergangenen Nacht auch viel Regen herunter. (sda/dpa)