Grosser Polizeieinsatz in der Stadt Zürich

In der Stadt Zürich kommt es am Dienstagabend im Kreis 6 zu einem Grossaufgebot der Polizei. Beim Coop an der Universitätsstrasse stehen mehrere Fahrzeuge, unter anderem Einsatzwagen in zivil und Ambulanzen. Schwer bewaffnete Beamte sind zudem vor Ort.

Grosseinsatz im Zürcher Kreis 6: Mehrere Fahrzeuge sind vor Ort. Bild: telezüri

Gegenüber 20 Minuten bestätigt Stapo-Sprecher Peter Sahli den Einsatz. Es gebe keine Verletzten und es bestehe auch keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Update folgt...