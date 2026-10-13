Illegale Party am Hardplatz artet aus. Video: watson

Nach Krawallen in Zürich: Polizei untersucht gezielte Angriffe

Eine illegale Party am Zürcher Hardplatz ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Steinen, Flaschen und Feuerwerk angegriffen. Nun untersucht die Polizei, ob die Attacken vorbereitet waren.

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Nach den schweren Ausschreitungen am Zürcher Hardplatz laufen die Ermittlungen. Am Samstagabend hatten sich dort mehr als hundert Personen zu einer illegalen Party versammelt. Viele von ihnen waren vermummt.

Wie SRF berichtet, ging die erste Meldung kurz nach 23 Uhr bei der Stadtpolizei ein. Zunächst liessen die Einsatzkräfte die Veranstaltung weiterlaufen. Nach Angaben der Polizei bestand zu diesem Zeitpunkt noch kein Grund für eine gewaltsame Auflösung.

Die Situation änderte sich, als Meldungen über beschädigte Fahrzeuge, versprayte Hausfassaden, Feuerwerk und Belästigungen von Anwohnenden eingingen. Daraufhin entschied die Polizei, die Party zu beenden.

Feuerwerksraketen auf Polizisten abgefeuert

Beim Versuch, den Platz zu räumen, wurden die Einsatzkräfte nach Angaben der Stadtpolizei zunächst mit Pflastersteinen und Glasflaschen beworfen. Anschliessend seien Feuerwerksraketen gezielt auf Polizistinnen und Polizisten abgefeuert worden.

Brnnende Container in der Umgebung des Hardplatzes. Bild: stapo zürich

Die Polizei vermutet, dass ein Teil des Feuerwerks bereits im Vorfeld in der Umgebung deponiert worden sein könnte. Ob die Angriffe damit vorbereitet waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, setzte die Polizei Reizstoff, Gummischrot und Wasserwerfer ein.

Ein Polizist wurde verletzt. Zudem wurden mehrere Polizeifahrzeuge sowie weitere Autos und Gebäude beschädigt. Auch Abfallcontainer wurden in Brand gesetzt.

Bislang keine Festnahmen

Trotz der Ausschreitungen wurde vor Ort niemand festgenommen. Die Polizei begründet dies damit, dass zunächst die Wiederherstellung der Sicherheit und der Schutz der Einsatzkräfte im Vordergrund gestanden hätten.

Für gezielte Festnahmen wäre ein grösseres Polizeiaufgebot nötig gewesen. Dieses könne bei einer sich rasch entwickelnden Lage nicht innerhalb weniger Minuten bereitgestellt werden, erklärte die Stadtpolizei gegenüber SRF.

Auch danach gab es zunächst keine Verhaftungen. Die Ermittlungen liefen jedoch mit hoher Priorität weiter.

Mehrere Polizeifahrezeuge wurden teils schwer beschädigt. Bild: stapo zürich

Sicherheitsvorsteherin zeigt sich «schockiert»

Die Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) zeigte sich gegenüber SRF schockiert über die Gewalt. Die Angreifenden hätten bewusst in Kauf genommen, dass Polizistinnen und Polizisten schwer verletzt werden könnten.

Zur Frage, ob die Stadtpolizei über genügend Personal verfügt, verwies Rykart darauf, dass sie im Gemeinderat regelmässig zusätzliche Stellen beantrage. Bewilligt werde jeweils nur ein Teil davon.

Dass auch ihre eigene Partei solche Aufstockungen nicht immer vollständig unterstützt, wollte Rykart gegenüber SRF nicht kommentieren. (mke)