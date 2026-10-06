König Carl XVI. Gustaf von Schweden wurde von der Zürcher FDP-Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh in Zürich begrüsst. Bild: Ralph Rosenbauer

Von der Öffentlichkeit unbemerkt: König Carl XVI. Gustaf aus Schweden besucht Zürich

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König Carl XVI. Gustaf von Schweden hat – unbemerkt von der Öffentlichkeit – den Kanton Zürich besucht. Am Montag war er unter anderem zu Gast an der ETH.

Zuerst besuchte der König mit seiner Delegation den Innovationspark Dübendorf. Dort wurde er von der Zürcher FDP-Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh in Empfang genommen. Danach standen Unternehmens-Besuche und die ETH auf dem Programm.

Abgeschlossen wurde der Besuch mit einem Essen im Zunfthaus zur Meisen in der Innenstadt. Der Besuch sei von grossem gegenseitigem Interesse und tiefer Wertschätzung geprägt gewesen, wird Walker Späh in einer Mitteilung des Kantons vom Dienstag zitiert. (leo/sda)