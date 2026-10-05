Tote Frau im Zürcher Kreis 6: 23-jähriger Schweizer wegen Mordes angeklagt

Nachdem eine Frau im August 2024 tot in einer Wohnung nahe dem Irchelpark in Zürich aufgefunden worden war, wurde ein 23-jähriger Schweizer verhaftet. Jetzt wurde er wegen Mordes angeklagt.

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Im Zürcher Kreis 6, nahe dem Irchelpark, ist am 24. August 2024 eine 38-jährige Dominikanerin tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Ihre Verletzungen deuteten auf Gewalteinwirkung hin. Die Polizei verdächtigte einen 23-jährigen Schweizer, der einige Tage nach dem Fund verhaftet wurde.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Untersuchung gegen den heute 25-Jährigen sei abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Nacht auf den 18. August mehrfach mit einer Stichwaffe auf die Frau eingestochen zu haben. Er soll äusserst gewalttätig und skrupellos vorgegangen sein.

Nach der Tat habe er das Opfer in dessen Wohnung zurückgelassen, ihr Handy und ihre Debitkarte genommen und sei Richtung Langstrassenquartier gegangen.

Der Beschuldigte ist teilweise geständig. Die Staatsanwaltschaft fordert eine langjährige unbedingte Freiheitsstrafe sowie die Anordnung einer ambulanten Behandlung während des Strafvollzugs.

Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung. (vro)