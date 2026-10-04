Nebel10°
DE | FR
burger
Spass
Bilderwelten

WIe ein göttliches Licht – wenn Fotos wie religiöse Gemälde aussehen

Oh mein GOTT! Ein Zeichen vom Himmel!

Wenn Fotos wie religiöse Gemälde aussehen, oder: «Accidental Renaissance – Religion-Edition».
04.10.2026, 04:5804.10.2026, 04:58
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ihr kennt das Konzept «Accidental Renaissance» – versehentliche Renaissance. Manchmal entstehen Fotos – ob bewusst oder unbewusst –, die wie Gemälde alter Meister der Renaissance wirken.

Accidentally Renaissance - Crucifixion of St. Peter by Caravaggio, 1600, vs the Funeral of Ruhollah Khomeini, 1989.
Etwa: «Die Kreuzigung des heiligen Petrus» (Gemälde von Caravaggio, 1600) vs. das Begräbnis von Ruhollah Khomeini, 1989.Bild: wikicommons

Es ist zum Teil grossartig.

«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken
«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken

Artverwandt, aber quasi ein Subgenre sind jene Fotos – wiederum ob bewusst oder unbewusst –, auf denen ein göttlicher Lichtstrahl aus dem Himmel bricht, ein heiliger Schein aus den Wolken, ein Zeichen Gottes … und das Auserwählte ist: jener Abfallkübel dort.

Accidental Renaissance &quot; Rubbish bin&quot; https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1i3xmqp/rubbish_bin/#lightbox
Bild: reddit

Oder diese Katze.

The holofoil chosen one Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1kvvagq/the_holofoil_chosen_one/
bild: reddit

Oh ja. Davon gibt es einige.

Göttliches Licht fällt hernieder, Engelschöre singen … und die Katze wacht wegen des Lärms auf.

The Cat of Christ Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1isfwa2/the_cat_of_christ/
Bild: reddit

Ein göttliches Zeichen, Deodorant zu benutzen:

Accidental Renaissance A Divine Sign to Use Deodorant https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1l1dwgy/a_divine_sign_to_use_deodorant/#lightbox
Bild: reddit

Die Offenbarung, …

A little reminder of what « accidental renaissance » is supposed to look like https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1u1hf2i/a_little_reminder_of_what_accidental_renaissance/
Bild: reddit

… oder, um die vom Fotografen gesetzte Bildlegende zu zitieren, «Eine kleine Erinnerung daran, wie ‹Accidental Renaissance› verdammt nochmal auszusehen hat.»

«Meine Eltern in einer Kirche in Rom. Dabei sind sie doch Atheisten!»

My parents in a church in rome Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1iiaw2u/my_parents_in_a_church_in_rome/
bild: reddit

«Der heilige Besen»

The Holy Broom Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1kv496z/the_holy_broom/#lightbox
Bild: reddit

Okay, hier bringen wir die Bildlegende im englischen Original: «Our Father, who art in heaven, hallowed beet thy name!»

Our father, who art in heaven, hallowed beet thy name… Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1ix81p0/our_father_who_art_in_heaven_hallowed_beet_thy/
Bild: reddit

Gecheckt? «Beet»? Ha.

«Die noble Katze von Florenz»:

The Noble Feline of Florence Accidental renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1w434py/the_noble_feline_of_florence/
Bild: reddit

«Alles, was das Licht berührt, gehört dir.»

Everything the light touches is yours accidental renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1vtvycg/everything_the_light_touches_is_yours/
Bild: reddit

«Krepuskuläre Wanderung im Norden Indiens»:

God Ray accidental renaissance https://www.reddit.com/r/SoloTravel_India/comments/1r5z1o7/god_ray/
Bild: reddit

Ein ähnlicher Vibe – obwohl hier die volle Wucht von Gottes Zorn (lies: Wasserkanone) zusätzlich ins Spiel kommt:

This viral photograph captures a lone protester blocking a powerful stream of water from an ESMAD riot police water cannon truck using an improvised metal shield during the 2021 national protests in C ...
Bild: AP

Das mittlerweile berühmte Foto zeigt einen einsamen Demonstranten während der landesweiten Proteste in Kolumbien im Jahr 2021. «Göttliches Licht»? Naja, zumindest von der Ästhetik her – genauso wie hier …

Accidental renaissance A religious procession in India celebrating Durga Puja, a Hindu festival dedicated to The Ten-Armed Hindu Goddess Of Victory, Maa Durga https://www.reddit.com/r/AccidentalRena ...
Bild: reddit

… zumal es sich hier beim hinduistischen Fest Durga Puja tatsächlich um einen religiösen Umzug handelt.

«Sie ist daran, etwas anzubeten, das sich unserem Verstand entzieht»:

she’s worshiping something beyond our comprehension accidental renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1w05y59/shes_worshiping_something_beyond_our_comprehension/#lightbox
Bild: reddit

«Das ist gerade direkt vor meinem Bürofenster passiert. Was soll ich nun tun? Was soll ich nun tun???»

This just happened right outside my office window. What do I do now. Accidental Renaissance https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/1larv39/this_just_happened_right_outside_my_office_w ...
bild: reddit

«Der Auserwählte»:

Accidental Renaissance The chosen one https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthe-chosen-one-v0-8tdrmjc2g4pg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D842f610f0 ...
Bild: reddit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
167 mal im richtigen Moment abgedrückt
1 / 169
167 mal im richtigen Moment abgedrückt
Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Katzen haben sieben Leben und landen immer auf den Füssen – das ist der Videobeweis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Möge der Dickste gewinnen: «Fat Bear»-Wettbewerb in Alaska startet
Bei den diesjährigen «Fat Bear»-Wahlen mischen schwere Kandidaten mit: Zehn Weibchen und sechs männliche Braunbären gehen bei dem Wettbewerb im Katmai-Nationalpark (US-Bundesstaat Alaska) ins Rennen.
Männchen 32 «Chunk» (auf Deutsch «Klotz»), der massige Sieger von 2025, ist wieder dabei. Kann der über 20 Jahre alte Braunbär mit der auffälligen Narbe auf der Schnauze seinen Titel bei der Kür zum fettesten Pelztier verteidigen?
Zur Story