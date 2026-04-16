«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken

Oliver Baroni Folge mir

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«Ich habe da glaub' aus Versehen ein Renaissance-Gemälde geschaffen!» Newsfotograf Joel Goodman war am Silvesterabend 2015 im Zentrum von Manchester unterwegs gewesen, um Stimmungsbilder der Feierlichkeiten einzufangen ... doch ein Bild ging viral. Ihr wisst schon, welches:

screenshot: Guardian

Und seither entwickelte sich im Internet eine spielerische Affinität für Fotos, die – ob bewusst oder unbewusst – an Kunstwerke der Renaissance erinnern. Sei dies in der Bildkomposition ...

Manche Kommentatoren meinten etwa, die Fibonacci-Kurve zu erkennen. Bild: reddit

... oder in der Ästhetik.

Stichwort chiaroscuro : «Die Kreuzigung des heiligen Petrus» (Gemälde von Caravaggio, 1600) vs. das Begräbnis von Ruhollah Khomeini, 1989. Bild: wikicommons

Willkommen also in der Welt von Accidental Renaissance, der versehentlichen Renaissance-Kunst. Heute gibt es eine Fülle von Subreddits und Social Media Groups, die sich dem Thema widmen. Heute nehmen wir einen Augenschein in r/AccidentalRenaissance. Enjoy!

Bild: reddit

«Marrakech»

Bild: reddit

«Herrchen bewachen»

Bild: reddit

«Mädchen mit Papagei»

Bild: reddit

«Markthalle»

Bild: reddit

«Ehefrau, den letzten Tropfen aus der Weinbox herausholend»

Bild: reddit

«Die Passion der Brunnenreparatur»

Bild: reddit

«Schauspieler vor dem Schauspiel»

Bild: reddit

«Ein Frühlingstag in Novi Sad.»

«Michelangelo-Snack»

Bild: reddit

«Ich finde, dieses Bild gehört hierhin.»

Bild: reddit

«Freundin, darauf wartend, dass die Pasta gekocht ist»

Bild: reddit

«Geheimdienstmitarbeiter evakuieren Präsident Reagan vom Augusta National Golf Club.»

Bild: reddit

«Der Teich»

Bild: reddit

«Vom Alten aufgenommen»

Bild: reddit

«Im Museum»

Bild: reddit

«Aromi Caffe in Cambridge, UK»

Bild: reddit

«Ich nenne dieses Bild ‹Ragazzo dà la pizza ai cani›.»

Bild: reddit

«St. Paul & the Broken Bones während ihres Abschlusssongs des Konzerts»

Bild: reddit

«Boyfriend, über das Leben sinnierend»

Bild: reddit

«Meet the Press»

Bild: reddit

«Tätowierer mit Vibes»

Bild: reddit

«Todsünde: Neid»

Bild: reddit

«Bewachung vor der Traumwelt, gegen das Dröhnen des Heizkörpers»



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