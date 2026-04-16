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«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken

«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken

16.04.2026, 06:0216.04.2026, 06:02
Oliver Baroni
Oliver Baroni

«Ich habe da glaub' aus Versehen ein Renaissance-Gemälde geschaffen!» Newsfotograf Joel Goodman war am Silvesterabend 2015 im Zentrum von Manchester unterwegs gewesen, um Stimmungsbilder der Feierlichkeiten einzufangen ... doch ein Bild ging viral. Ihr wisst schon, welches:

Accidental renaissance - The Guardian https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/03/like-a-beautiful-painting-image-of-new-years-mayhem-in-manchester-goes-viral
screenshot: Guardian

Und seither entwickelte sich im Internet eine spielerische Affinität für Fotos, die – ob bewusst oder unbewusst – an Kunstwerke der Renaissance erinnern. Sei dies in der Bildkomposition ...

Accidental Renaissance Fibonacci curve golden ratio https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/3z2vr2/divine_drunk/
Manche Kommentatoren meinten etwa, die Fibonacci-Kurve zu erkennen. Bild: reddit

... oder in der Ästhetik.

Accidentally Renaissance - Crucifixion of St. Peter by Caravaggio, 1600, vs the Funeral of Ruhollah Khomeini, 1989.
Stichwort chiaroscuro: «Die Kreuzigung des heiligen Petrus» (Gemälde von Caravaggio, 1600) vs. das Begräbnis von Ruhollah Khomeini, 1989. Bild: wikicommons

Willkommen also in der Welt von Accidental Renaissance, der versehentlichen Renaissance-Kunst. Heute gibt es eine Fülle von Subreddits und Social Media Groups, die sich dem Thema widmen. Heute nehmen wir einen Augenschein in r/AccidentalRenaissance. Enjoy!

AccidentalRenaissance Marrakech https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzr2rttej51tg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D51f896110182d9fc55e72be6eb0d589caa84946e
Bild: reddit

«Marrakech»

AccidentalRenaissance Guarding the Boy https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fguarding-the-boy-v0-71q1gsm38dlg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D343a35 ...
Bild: reddit

«Herrchen bewachen»

AccidentalRenaissance Girl With Parrot https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fgirl-with-parrot-v0-gvjfvtpr0hlg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3Dca7dcb91ef0cd777ebfd2f604144cbd8f91fc ...
Bild: reddit

«Mädchen mit Papagei»

AccidentalRenaissance Market https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzvv02ewn4uqg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D20480ef8825fe1b0a46efeb117a149527448 ...
Bild: reddit

«Markthalle»

AccidentalRenaissance husband caught me getting the last drop from the wine box https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzr2rttej51tg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D51f896110182d ...
Bild: reddit

«Ehefrau, den letzten Tropfen aus der Weinbox herausholend»

AccidentalRenaissance Trying to fix the fountain https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ftrying-to-fix-the-fountain-v0-sl3oovpwd8mg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto ...
Bild: reddit

«Die Passion der Brunnenreparatur»

AccidentalRenaissance Actors before playing https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Factors-before-playing-v0-h6ej4woobllg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26 ...
Bild: reddit

«Schauspieler vor dem Schauspiel»

AccidentalRenaissance A spring day in Novi Sad, Serbia https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fa-spring-day-in-novi-sad-serbia-v0-2i85x2pex1rg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsm ...
Bild: reddit

«Ein Frühlingstag in Novi Sad.»

AccidentalRenaissance Michelangelo Snack https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmichelangelo-snack-v0-6v1gdrxvr4ug1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dc2 ...

«Michelangelo-Snack»

AccidentalRenaissance Feel like this belongs here https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffeel-like-this-belongs-here-v0-hbrnr8yw41ug1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3Ddd19ebf0accf43 ...
Bild: reddit

«Ich finde, dieses Bild gehört hierhin.»

AccidentalRenaissance Girlfriend waits for pasta to boil https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fgirlfriend-waits-for-pasta-to-boil-v0-maz2tj4rs6og1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26cro ...
Bild: reddit

«Freundin, darauf wartend, dass die Pasta gekocht ist»

AccidentalRenaissance Secret service agents evacuating President Reagan from Augusta national golf club. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsecret-service-agents-evacuati ...
Bild: reddit

«Geheimdienstmitarbeiter evakuieren Präsident Reagan vom Augusta National Golf Club.»

AccidentalRenaissance The pond https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Finc6px2knusg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D7f09822ad0551a7638ec14dc7a36aabb69 ...
Bild: reddit

«Der Teich»

AccidentalRenaissance Husband took this https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fhusband-took-this-v0-gnurb8mczfpg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D436a ...
Bild: reddit

«Vom Alten aufgenommen»

AccidentalRenaissance At the museum https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fat-the-museum-v0-u328xt5460tg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D5c1c4d548910 ...
Bild: reddit

«Im Museum»

AccidentalRenaissance Aromi Caffe in Cambridge, UK. Taken to show friends the spot I found. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Faromi-caffe-in-cambridge-uk-taken-to-show- ...
Bild: reddit

«Aromi Caffe in Cambridge, UK»

AccidentalRenaissance I call this one “Ragazzo dà la pizza ai cani” https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fi-call-this-one-ragazzo-d%25C3%25A0-la-pizza-ai-cani-v0-ab7bi2zhb3 ...
Bild: reddit

«Ich nenne dieses Bild ‹Ragazzo dà la pizza ai cani›.»

AccidentalRenaissance St. Paul &amp; the Broken Bones with the final number of this night https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fst-paul-the-broken-bones-with-the-final-numb ...
Bild: reddit

«St. Paul & the Broken Bones während ihres Abschlusssongs des Konzerts»

AccidentalRenaissance Boyfriend contemplating life https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fboyfriend-contemplating-life-v0-wveowha5o1mg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26 ...
Bild: reddit

«Boyfriend, über das Leben sinnierend»

AccidentalRenaissance Meeting the press https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmeeting-the-press-v0-mqhgvsw8jilg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D17ec ...
Bild: reddit

«Meet the Press»

AccidentalRenaissance Tattooist with the vibes https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ftattooist-with-the-vibes-v0-1lqjdosrwlsg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dw ...
Bild: reddit

«Tätowierer mit Vibes»

AccidentalRenaissance Deadly sin: Envy https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fdeadly-sin-envy-v0-owyu0sa29apg1.png%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D9713a37c ...
Bild: reddit

«Todsünde: Neid»

AccidentalRenaissance Guarding from the dreamworld, against the clamor of the radiator https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fguarding-from-the-dreamworld-against-the-clamor ...
Bild: reddit

«Bewachung vor der Traumwelt, gegen das Dröhnen des Heizkörpers»

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10. Die Erschaffung Adams – Michelangelo, 1508 bis 1512, Sixtinische Kapelle (Vatikanstadt/Rom). (Quelle: CNN Style/Google)
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