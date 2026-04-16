«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken
«Ich habe da glaub' aus Versehen ein Renaissance-Gemälde geschaffen!» Newsfotograf Joel Goodman war am Silvesterabend 2015 im Zentrum von Manchester unterwegs gewesen, um Stimmungsbilder der Feierlichkeiten einzufangen ... doch ein Bild ging viral. Ihr wisst schon, welches:
Und seither entwickelte sich im Internet eine spielerische Affinität für Fotos, die – ob bewusst oder unbewusst – an Kunstwerke der Renaissance erinnern. Sei dies in der Bildkomposition ...
... oder in der Ästhetik.
Willkommen also in der Welt von Accidental Renaissance, der versehentlichen Renaissance-Kunst. Heute gibt es eine Fülle von Subreddits und Social Media Groups, die sich dem Thema widmen. Heute nehmen wir einen Augenschein in r/AccidentalRenaissance. Enjoy!
«Marrakech»
«Herrchen bewachen»
«Mädchen mit Papagei»
«Markthalle»
«Ehefrau, den letzten Tropfen aus der Weinbox herausholend»
«Die Passion der Brunnenreparatur»
«Schauspieler vor dem Schauspiel»
«Ein Frühlingstag in Novi Sad.»
«Michelangelo-Snack»
«Ich finde, dieses Bild gehört hierhin.»
«Freundin, darauf wartend, dass die Pasta gekocht ist»
«Geheimdienstmitarbeiter evakuieren Präsident Reagan vom Augusta National Golf Club.»
«Der Teich»
«Vom Alten aufgenommen»
«Im Museum»
«Aromi Caffe in Cambridge, UK»
«Ich nenne dieses Bild ‹Ragazzo dà la pizza ai cani›.»
«St. Paul & the Broken Bones während ihres Abschlusssongs des Konzerts»
«Boyfriend, über das Leben sinnierend»
«Meet the Press»
«Tätowierer mit Vibes»
«Todsünde: Neid»
«Bewachung vor der Traumwelt, gegen das Dröhnen des Heizkörpers»