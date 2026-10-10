Die ZSC Lions gewinnen auch das zehnte Spiel diser Saison. Bild: keystone

ZSC stochert sich zum zehnten Sieg und stellt einen neuen Rekord auf + HCD verliert erneut

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ZSC Lions – Fribourg 5:4 nV

Die ZSC Lions liessen sich auch vom Schweizer Meister nicht düpieren - doch auch diesmal wurde es wieder knapp. Hatten sich die Zürcher am Abend zuvor in Lugano in extremis in die Verlängerung gerettet, waren es gegen Fribourg sie, die 32 Sekunden vor dem Ende den Dreipunkte-Sieg aus der Hand gaben. Anschliessend gewannen sie aber zum dritten Mal in dieser Saison eine Verlängerung und halten nach dem zehnten Sieg nun alleine den Rekord für den besten Start in der National League.

Nach zweimal Dean Kukan erlöste diesmal der Finne Juho Lammikko die Löwen mit dem 5:4. Es war für den ZSC der erste Sieg gegen Fribourg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0) n.V.

11'644 Zuschauer. - SR Stolc/Stricker, Nater/Francey.

Tore: 3. (2:31) Marchon (Taibel) 0:1. 4. (3:32) Frödén (Berni, Balcers) 1:1. 14. Bader 2:1. 22. Richard (Kapla, Borgström/Powerplaytor) 2:2. 24. Frödén (Kukan) 3:2. 30. (29:36) Bertschy (Taibel, Waeber/Unterzahltor!) 3:3. 31. (30:35) Baltisberger (Lehtonen, Lammikko/Powerplaytor) 4:3. 60. (59:18) Hedlund (Rathgeb, Borgström) 4:4 (ohne Torhüter). 65. (64:28) Lammikko 5:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Schmid.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Berni; Kukan, Marti; Lehtonen, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Frödén, Grant, Balcers; Riedi, Lammikko, Baechler; Bader, Sigrist, Gruber; Baltisberger.

Fribourg-Gottéron: Waeber; Nemeth, Johnson; Seiler, Streule; Rathgeb, Kapla; Jecker; Bertschy, De la Rose, Zosso; Boppart, Schmid, Hedlund; Reber, Borgström, Richard; Etter, Taibel, Marchon.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Strömwall (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Dorthe, Glauser, Nicolet, Sörensen und Walser (alle verletzt). Fribourg-Gottéron von 57:38 bis 59:18 ohne Torhüter.

Servette – Davos 3:2

Genf-Servette musste ohne vier «Imports» auskommen und besiegte Davos dennoch nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Der HCD führte bis zur 53. Minute mit 2:1, ehe Josh Jooris und Jan Rutta (59.) Servette noch zum Sieg und auf Platz 2 schossen.

Der HC Davos kassierte in Genf schon die siebente Niederlage. Zuletzt verloren die Davoser (inklusive Champions League) vier Partien hintereinander. Letzte Saison kassierte Davos die siebente Niederlage in der Meisterschaft erst im Dezember.

Servette gewinnt gegen Davos trotz 0:2-Rückstand. Bild: keystone

Genève-Servette - Davos 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

6925 Zuschauer. - SR MacFarlane/Staudenmann, Huguet/Urfer.

Tore: 8. Lemieux (Aebli, Allard) 0:1. 12. (11:46) Lemieux (Kessler/Powerplaytor) 0:2. 13. (12:03) Verboon (Miranda, Kneubuehler) 1:2. 53. Jooris (Bozon, Vesey) 2:2. 59. Rutta (Vesey) 3:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Davos. -

PostFinance-Topskorer: Vesey; Nussbaumer.

Genève-Servette: Charlin; Karrer, Le Coultre; Rutta, Henauer; Vouardoux, Sutter; Mukuna; Bozon, Jooris, Vesey; Kneubuehler, Verboon, Miranda; Lemyre, Hedlund, Ignatavicius; Raphael Achermann, Oliver Achermann, Dandois.

Davos: Hollenstein; Egli, Jung; Allard, Frick; Andersson, Gernat; Van der Kaaij; Frehner, Corvi, Zadina; Kessler, Waidacher, Parrée; Aebli, Nussbaumer, Lemieux; Steiner, Jäger, Tambellini.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Chanton, Granlund, Hischier, Manninen, Nicolas Müller, Praplan, Rod, Saarijärvi, Untersander (alle verletzt) und Puljujärvi (gesperrt), Davos ohne Asplund, Gross, Ryfors und Schreiber (alle verletzt). Davos ab 58:20 ohne Torhüter.

Ajoie – SCL Tigers 5:4 nV

Die SCL Tigers müssen Platz 2 in der Tabelle wieder abgeben. Langnau verliert in der Ajoie nach einer 4:1-Führung mit 4:5 nach Verlängerung.

Die Chance, erstmals seit sieben Jahren fünf National-League-Spiele hintereinander zu gewinnen, verspielten die SCL Tigers in Pruntrut fahrlässig. Die Emmentaler führten 3:0 und 4:1, leisteten sich aber zu viele Strafen, was Ajoie im Schlussabschnitt die Aufholjagd ermöglichte. Verteidiger Julius Honka glich in der 53. Minute zum 4:4 aus. Und Bruder Anttoni Honka, er ebenfalls ein Verteidiger, schoss Ajoie in der 63. Minute zum Sieg.

Anttoni Honka netzt zum entscheidenden Treffer ein. Bild: keystone

Zu Ajoies Held avancierte hingegen Goalie Noah Patenaude (23). Ajoie vermeldete vor der Partie Goalie Tim Wolf als überzählig. Antoine Keller wurde nach dem 1:4, bei dem er in Überzahl Saku Mäenalanen den Puck auf den Stock legte, ausgewechselt. Patenaude liess danach kein Gegentor mehr zu und ermöglichte so Ajoie die Wende.

Ajoie - SCL Tigers 5:4 (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) n.V.

Pruntrut. - 4810 Zuschauer. - SR Kaukokari/Ruprecht, Duc/Bichsel.

Tore: 10. Julian Schmutz (Eggenberger) 0:1. 16. Noah Meier (Bachofner, Dahlen) 0:2. 18. Nussbaumer (Bachofner) 0:3. 24. (23:36) Carr (Smirnovs) 1:3. 25. (24:15) Mäenalanen (Unterzahltor!) 1:4. 43. Nättinen (Anttoni Honka, Tanus/bei 5 gegen 3) 2:4. 45. Turkulainen (Devos, Julius Honka/Powerplaytor) 3:4. 53. Julius Honka (Devos, Turkulainen) 4:4. 63. Anttoni Honka (Tanus, Turkulainen) 5:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 7mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Tanus; Emil Pettersson.

Ajoie: Keller (25. Patenaude); Anttoni Honka, Zgraggen; Julius Honka, Fey; Christe, Pilet; Berthoud; Turkulainen, Tanus, Nättinen; Sopa, Smirnovs, Carr; Wick, Devos, Cormier; Christen, Diem, Cavalleri; Tarchini.

SCL Tigers: Meyer; Noah Meier, Riikola; Kinnunen, Nussbaumer; Gian Meier, Baltisberger; Lehmann; Allenspach, Björninen, Mäenalanen; Bachofner, Emil Pettersson, Dahlen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Eggenberger; Petrini, Salzgeber, Wagner.

Bemerkungen: Ajoie ohne Gerber, Horak, Kellenberger und Robin (alle verletzt), SCL Tigers ohne Lapinskis (verletzt), André Petersson, Erni und Mathys (alle krank).

Ambri – Bern 1:2 nV

In Ambri jubelten in der Verlängerung beide Teams. Zuerst schien André Heim die Partie für Ambri-Piotta zu entscheiden. Die Referees gaben diesen Treffer aber wegen Offside nicht.

23 Sekunden später (und 7,6 Sekunden vor Schluss) schoss Rodrigo Abols den SC Bern zum 2:1-Sieg nach Verlängerung. Berns Goalie Christoph von Burg glänzte mit 33 Paraden, derweil Ambris Torhüter Philipp Wüthrich und Ambris Trainer Jussi Tapola gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber eine Niederlage hinnehmen mussten.

Philip Wüthrich musste sich zweimal geschlagen geben. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Bern 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

6667 Zuschauer. - SR Gerber/Fonselius, Meusy/Cattaneo.

Tore: 27. Joly (Schnarr/bei 5 gegen 3) 1:0. 35. Merelä (Bemström/Powerplaytor) 1:1. 65. (64:53) Abols (Ritzmann) 1:2.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Järventie; Mitchell.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Dario Wüthrich, Pezzullo; Bachmann, Worge Kreü; Zaccheo Dotti, Isacco Dotti; Terraneo; De Luca, Schnarr, Järventie; Joly, Kodytek, Pestoni; Muggli, Heim, Miles Müller; Borradori, Manix Landry, Lukas Landry; Bosson.

Bern: Von Burg; Mitchell, Barandun; Dionicio, Lindholm; Balestra, Rhyn; Kreis; Bemström, Aaltonen, Alge; Rohrbach, Baumgartner, Marco Müller; Merelä, Abols, Marchon; Scherwey, Graf, Ritzmann; Grossniklaus.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Heed, Häfliger und Virtanen (alle verletzt), Bern ohne Hughes, Lehmann (beide verletzt) und Milano (krank).

Biel – Lugano 2:3

Der HC Lugano bestätigt seinen Aufwärtstrend mit einem 4:2-Sieg in Biel. Der ehemalige NHL-Star Jeff Skinner hatte die Seeländer zwar im Mitteldrittel mit seinem bereits sechsten Tor im siebten Spiel in Führung gebracht, die Tessiner reagierten aber schnell.

Die Entscheidung in der hart umkämpften Partie fiel dann zehn Minuten durch Doppeltorschütze Jere Innala zum 3:2. Lugano hatte bereits am Abend zuvor überzeugt, als es die ZSC Lions an den Rand einer Niederlage brachte und immerhin einen Punkt holte. Biel holte hingegen zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen keinen Punkt und bleibt auf dem zweitletzten Platz.

Biel - Lugano 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

5713 Zuschauer. - SR Piechaczek/Hungerbühler, Stalder/Humair.

Tore: 24. Skinner (Andersson, Sylvegard) 1:0. 29. Innala (Fazzini) 1:1. 31. Tanner (Olsson) 1:2. 39. Sever (Haas) 2:2. 51. Innala (Thürkauf, Müller) 2:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Sylvegard; Thürkauf.

Biel: Säteri; Iakovenko, Aeschbach; Trutmann, Stampfli; Burren, Zryd; Christen; Sylvegard, Andersson, Skinner; Hofer, Haas, Zwerger; Sablatnig, Neuenschwander, Rajala; Sever, Cajka, Vermin; Bärtschi.

Lugano: Mayer; Aebischer, Dahlström; Alatalo, Jesper Peltonen; Thomson, Müller; Cjunskis; Bertaggia, Thürkauf, Innala; Fazzini, Sanford, Marco Zanetti; Olsson, Shore, Lycksell; Tanner, Morini, Henry; Aleksi Peltonen.

Bemerkungen: Biel ohne Grossmann und Söderström (beide verletzt), Lugano ohne Canonica, Guebey, Simion, Brian Zanetti (alle verletzt) und Kupari (überzähliger Ausländer). Biel ab 58:30 ohne Torhüter.

Rapperswil-Jona – Lausanne 1:4

Der Hockey Club aus Lausanne verbesserte sich mit einem 4:1-Auswärtssieg bei den Rapperswil-Jona Lakers von Platz 10 auf 8. Innerhalb von etwas mehr als elf Minuten machten die Lausanner im zweiten Abschnitt durch Fabian Heldner, Yannick Zehnder, Axel Simic und Drake Caggiula aus einem 0:1 ein 4:1.

Die Lakers dagegen befinden sich in einem Herbst-Tief: Sie verloren vier der letzten fünf Partien und an diesem Wochenende in Langnau 0:3 und jetzt daheim gegen Lausanne erneut klar.

Lausanne siegt in Rapperswil. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

4278 Zuschauer. - SR Wiegand/Arpagaus, Obwegeser/Gurtner.

Tore: 5. Jensen (Rask) 1:0. 29. Heldner (Suomela, Riat) 1:1. 31. Zehnder (Vouardoux, Fuchs) 1:2. 34. Simic (Fuchs, Loeffel/Powerplaytor) 1:3. 40. (39:54) Caggiula 1:4.

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Capaul) plus Spieldauer (Capaul) gegen Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 plus 5 Minuten (Fust) plus Spieldauer (Fust) gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Larsson; Fuchs.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Capaul, Larsson; Maier, Pilut; Jelovac, Dufner; Quinn; Jensen, Rask, Fritz; Labanc, Moy, Herzog; Wetter, Dünner, Lammer; Graf, Hornecker, Hofer; Segafredo.

Lausanne: Huet; Heldner, Carrick; Loeffel, Baragano; Vouardoux, Sansonnens; Fiedler; Riat, Suomela, Oksanen; Rüegsegger, Lazar, Caggiula; Simic, Fuchs, Zehnder; Holdener, Bougro, Douay; Fust.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Ustinkov und Zangger (beide verletzt), Lausanne ohne Brännström, Czarnik, Fora, Marti und Miller (alle verletzt). (riz/sda)

Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

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