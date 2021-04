Sport

«Ich freue mich für Antti» – Lars Leuenberger muss Biel wieder verlassen



Bild: keystone

Lars Leuenberger bleibt nicht Trainer in Biel. Nun sucht er einen neuen Job. Anfragen aus der Swiss League hat er schon.

Hat Sie die Entscheidung der Bieler überrascht?

Nicht unbedingt. Es war ja von allem Anfang an klar, dass ich so lange Trainer bin bis Antti Törmänen wieder gesund ist. Ich freue mich, dass er die Mannschaft wieder übernehmen kann.



Bild: KEYSTONE

Hat Ihnen Biel keinen Job als Co-Trainer oder als Assistent von Antti Törmänen angeboten?

Nein. Das war kein Thema.

Aber Sie möchten im Trainergeschäft bleiben?

Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich habe erst heute Nachmittag erfahren, dass ich in Biel nicht mehr Trainer bin. Nun muss ich mich neu orientieren.

Welche Optionen haben Sie?

Es gibt zwei Anfragen. Weitere Gespräche haben nicht stattgefunden. Ich wollte erst abwarten, wie sich Biel entscheidet.



Sind diese Anfragen aus der National League?

Nein.



Also aus der Swiss League?

Sie können ja spekulieren.



Nun, Sie sind der SCB-Meistertrainer von 2016 und haben in Biel gute Arbeit abgeliefert. Wenn schon die Swiss League, dann muss es ein ambitioniertes Team mit einer guten Infrastruktur sein. So gesehen wären Olten, Visp und je nach Lage der Dinge könnte Kloten dazukommen, das wir zurzeit auch noch zur Swiss League zählen, gute Arbeitsplätze. Wenn Sie Olten übernehmen, hätten Sie nicht einmal einen langen Arbeitsweg.

Das sind Ihre Spekulationen und die lassen wir mal so stehen.​

