Super League: Sion empfängt den FCB – im Liveticker

Die Partie in Sion war hart umlämpft. Bild: keystone

Basel holt in Sion nur einen Punkt – und der FCZ steht vor dem Meistertitel

Das Osterwochenende bringt im Kampf um den Titel die Vorentscheidung. Da Basel in der 30. Runde auswärts in Sitten nicht über ein 0:0 hinauskommt, kann Leader FC Zürich bereits in der nächsten Runde Meister werden.

Siegt der FCZ am Samstag zuhause gegen Sion und verliert der FCB einen Tag später gegen Luzern, ist der Titel dem FCZ auch mathematisch und vor dem Direktduell der beiden am 1. Mai nicht mehr zu nehmen. «Gratulieren tun wir erst, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist», sagte Basels Keeper Heinz Lindner im Interview mit «blue».

Im Wallis standen die Basler dem Sieg näher. Wout Burger bot sich in der 84. Minute die goldene Chance zum «Lucky Punch» für den FCB, als der Niederländer zu wenig energisch angegriffen wurde und alleine vor dem Tor am starken Kevin Fickentscher scheiterte. Der Sion-Keeper hatte zuvor bereits beim Schuss von Fabian Frei sehr gut interveniert (69.).

Schon vor der Pause waren die Gäste das gefährlichere Team gewesen. Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde boten sich Liam Millar und Sebastiano Esposito innerhalb weniger Sekunden zwei gute Chancen zur Führung. Und als die Basler dann endlich trafen, wurde der Treffer annulliert. Beim Abschluss von Millar Sekunden vor der Pause nahm der im Offside stehende Adam Szalai Sions Torhüter Fickentscher die Sicht.

Sion - Basel 0:0

9800 Zuschauer. - SR Horisberger.

Sion: Fickentscher; Bamert, Ndoye, Benito; Zuffi; Cavaré, Baltazar, Grgic, Marquinhos; Stojilkovic (78. Bua), Wesley.

Basel: Lindner; Tavares, Frei, Pelmard, Katterbach (62. Lopez); Xhaka, Burger; Ndoye (62. Chipperfield), Esposito (83. Kasami), Millar (83. Fernandes); Szalai.

Bemerkungen: Sion ohne Rodrigues (gesperrt) und Itaitinga (verletzt), Basel ohne Lang, Stocker (beide gesperrt), Essiam, Padula und Petretta (alle verletzt).

Verwarnungen: 65. Frei (Foul). 86. Pelmard (Foul). 93. Xhaka (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle