Young Boys deklassieren Lugano zum Abschluss der Super-League-Hinrunde

Sie war den Young Boys in den letzten Wochen etwas abhandengekommen, die spielerische Leichtigkeit. Die Berner überzeugten selten und büssten vorab auf Leader Zürich immer wieder Punkte ein. Und hätte Asumah Abubakar in den Startminuten eine seiner beiden Chancen genutzt für den FC Lugano, wäre es vielleicht auch wieder ein ähnlich harziger Nachmittag geworden, wie ihn YB zuletzt immer wieder erlebt hatte.

Die Young Boys gewinnen in Lugano 5:0 und gehen auf Kosten der Tessiner als Dritter der Super League in die Winterpause. Jordan Siebatcheu glänzt im Cornaredo mit vier Toren.

FCZ setzt Höhenflug fort – der Wintermeister schlägt St.Gallen trotz frühem Rückstand

Der FC Zürich lässt sich im letzten Spiel des Jahres nicht aufhalten. Die Mannschaft von André Breitenreiter schlägt St. Gallen nach frühem Rückstand 3:1 und gewinnt zum sechsten Mal in Folge.

Zu Beginn tat sich der Wintermeister schwer, am Ende setzten die Zürcher Spieler im Letzigrund aber dank einer starken Schlussviertelstunde zu einem weiteren Jubeltänzchen an. Assan Ceesay (28. Minute) und der für die letzten 20 Minuten für den nunmehr elffachen Saisontorschützen eingewechselte Blaz Kramer (78.) drehten die Partie zugunsten des Überraschungsleaders, dem in der aktuellen Verfassung so gut wie alles gelingt. In der Schlussphase sorgte Lindrit Kamberi mit dem dritten Treffer für die Entscheidung.