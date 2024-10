«Eine Flucht aus der echten Welt» – zu Besuch beim Tailgating der Tampa Bay Buccaneers

«Let him bake!» steht auf einem Kartonschild, das ein Fan mit einer Bäckermütze auf dem Kopf in die Höhe hält. Es ist eine Anspielung auf Baker Mayfield, den Quarterback der Tampa Bay Buccaneers.

Jedes Wochenende marschieren Footballfans in den USA zu Zehntausenden ein und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Vor dem Spiel gemeinsam grillieren, Bier trinken und fachsimpeln – das Tailgating ist integraler Bestandteil eines jeden Footballspiels. Unser Reporter schaute bei den Tampa Bay Buccaneers vorbei.

Ralph on the Road

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ralph's Road to the Presidential Election: Wie wählen die Swifties?

So nahe standen sich Donald Trump und Jeffrey Epstein wirklich

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

Lastwagen fährt in Gruppe nördlich von Tel Aviv – viele Verletzte

Rostec-Chef warnt vor Kollaps in der russischen Industrie

Gut-Behrami bestätigt Trennung von Ragusa – das sind die möglichen Gründe

Am Donnerstag machte CH Media publik, dass Lara Gut-Behrami in der neuen Saison ohne Kopfsponsor auftritt. Am Tag danach äussert sich die 33-Jährige selbst zur Trennung und bedankt sich bei ihrem langjährigen Partner. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?

Es ist ein ungewohntes Bild, als Lara Gut-Behrami zwischen alle ihren Markenkolleginnen und -kollegen in Sölden für die Fotografen posiert. Während Wendy Holdener und Co. mit Kappe auf dem Kopf in die Kamera lächeln, ist bei der 33-Jährigen der Blick frei auf ihr langes, blondes Haar.