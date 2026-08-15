Vier Tage nach ihrem verletzungsbedingten Forfait vor dem Viertelfinal in Toronto ist(WTA 12) offenbar noch nicht wieder vollständig fit. Die Ostschweizerin verlor gegen die als Nummer 281 klassierteden ersten Satzund gab anschliessend auf.Bencic trug auffällige Bandagen rund um ihr linkes Knie und hatte Mühe, sich auf dem Platz zu bewegen. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 schien nach dem ersten Satz kein weiteres Risiko eingehen zu wollen. In knapp zwei Wochen beginnt in New York das US Open.Für(WTA 87) endete das Turnier mit einer erwartbaren Niederlage. Die Bündnerin unterlag. Die Amerikanerin, die wie Bencic in Cincinnati ein Freilos für die 1. Runde erhalten hatte, hatte das Geschehen stets im Griff. Die Schweizerin hatte vor allem Mühe bei eigenem Aufschlag, musste sechs Breaks hinnehmen und beging elf Doppelfehler. (hkl/sda)