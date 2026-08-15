Julie Derron gewinnt das dritte Frauen-Rennen der diesjährigen T100-World-Tour. Dank ihres Sieges in Vancouver übernimmt die Schweizerin auch die Führung im Gesamtklassement.
Die Olympia-Zweite von Paris verwies nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen die Britinnen Kate Waugh und Georgia Taylor-Brown auf die weiteren Podestplätze. Mit Imogen Simmonds und Alanis Siffert in den Rängen 5 und 7 zeigten zwei weitere Schweizerinnen eine starke Leistung.
Im Gesamtklassement, das auch als Qualifikation für die im Dezember stattfindende T100-WM in Katar dient, belegen die Schweizerinnen die Plätze 1 (Derron), 2 (Simmonds) und 4 (Siffert). (hkl/sda)
Die Olympia-Zweite von Paris verwies nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen die Britinnen Kate Waugh und Georgia Taylor-Brown auf die weiteren Podestplätze. Mit Imogen Simmonds und Alanis Siffert in den Rängen 5 und 7 zeigten zwei weitere Schweizerinnen eine starke Leistung.
Im Gesamtklassement, das auch als Qualifikation für die im Dezember stattfindende T100-WM in Katar dient, belegen die Schweizerinnen die Plätze 1 (Derron), 2 (Simmonds) und 4 (Siffert). (hkl/sda)