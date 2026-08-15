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Sportnews-Ticker: Belinda Bencic gibt auf, Waltert scheitert an Pegula

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Bencic gibt auf, Waltert scheitert an Pegula +++ Djokovic verliert bei Rückkehr

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
15.08.2026, 23:4016.08.2026, 09:35
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Julie Derron siegt in Vancouver
Julie Derron gewinnt das dritte Frauen-Rennen der diesjährigen T100-World-Tour. Dank ihres Sieges in Vancouver übernimmt die Schweizerin auch die Führung im Gesamtklassement.

Die Olympia-Zweite von Paris verwies nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen die Britinnen Kate Waugh und Georgia Taylor-Brown auf die weiteren Podestplätze. Mit Imogen Simmonds und Alanis Siffert in den Rängen 5 und 7 zeigten zwei weitere Schweizerinnen eine starke Leistung.

Im Gesamtklassement, das auch als Qualifikation für die im Dezember stattfindende T100-WM in Katar dient, belegen die Schweizerinnen die Plätze 1 (Derron), 2 (Simmonds) und 4 (Siffert). (hkl/sda)

Bencic gibt auf, Waltert scheitert an Pegula
Vier Tage nach ihrem verletzungsbedingten Forfait vor dem Viertelfinal in Toronto ist Belinda Bencic (WTA 12) offenbar noch nicht wieder vollständig fit. Die Ostschweizerin verlor gegen die als Nummer 281 klassierte Loïs Boisson den ersten Satz 3:6 und gab anschliessend auf.

Bencic trug auffällige Bandagen rund um ihr linkes Knie und hatte Mühe, sich auf dem Platz zu bewegen. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 schien nach dem ersten Satz kein weiteres Risiko eingehen zu wollen. In knapp zwei Wochen beginnt in New York das US Open.

Für Simona Waltert (WTA 87) endete das Turnier mit einer erwartbaren Niederlage. Die Bündnerin unterlag Pegula 3:6, 2:6. Die Amerikanerin, die wie Bencic in Cincinnati ein Freilos für die 1. Runde erhalten hatte, hatte das Geschehen stets im Griff. Die Schweizerin hatte vor allem Mühe bei eigenem Aufschlag, musste sechs Breaks hinnehmen und beging elf Doppelfehler. (hkl/sda)

Djokovic verliert bei Rückkehr
Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati eine frühe Niederlage kassiert. Der 39-jährige Serbe verlor gegen den Argentinier Thiago Tirante, die Nummer 50 der Welt, mit 6:2, 4:6, 4:6.

Djokovic, der als Nummer 3 der Setzliste mit einem Freilos ins Turnier gestartet war, hatte seit dem Halbfinal-Out in Wimbledon gegen Jannik Sinner keine Partie mehr auf der Tour bestritten. Gegen Tirante zeigte der Routinier einen überzeugenden ersten Satz, bevor der Südamerikaner mit den Breaks zum 4:3 im zweiten und zum 5:4 im dritten für den Unterschied sorgte. (ram/sda)
Douglass holt sich Weltrekord zurück
Kate Douglass stellte an den Pan-Pazifik-Meisterschaften im kalifornischen Irvine in 23,49 Sekunden einen Weltrekord über 50 m Crawl auf. Die 24-jährige Amerikanerin verbesserte die Bestmarke ihrer Landsfrau Gretchen Walsh um sechs Hundertstel. Walsh hatte diese erst Ende Juni in Rom aufgestellt und damit Douglass abgelöst. (ram/sda)
Deutscher Teenager schwimmt Weltrekord
Der Deutsche Johannes Liebmann (Bild) sorgte am zweitletzten Wettkampftag für den zweiten Weltrekord der Langbahn-EM in Paris. Der 19-Jährige unterbot über 1500 m Crawl in 14:26,79 Minuten die Bestmarke des Amerikaners Bobby Finke, aufgestellt bei dessen Olympiasieg vor zwei Jahren in Paris, um fast vier Sekunden. Silber sicherte sich der Ungar Zalan Sarkany. Bronze ging an Liebmanns Landsmann Oliver Klemet.

Für den Höhepunkt aus Sicht des Heimpublikums sorgte am Samstag Léon Marchand. Der französische Superstar bestreitet bei diesen Titelkämpfen wegen einer Muskelverletzung an den Adduktoren nur ein reduziertes Programm, über 200 m Delfin gewann er überlegen seinen ersten EM-Titel. (ram/sda)
Bickel im EM-Final am Boden chancenlos
Lena Bickel erreichte an der Kunstturn-EM in Zagreb im Gerätefinal am Boden Platz 8. Die Tessinerin erhielt für eine solide Darbietung ohne allerhöchsten Schwierigkeitsgrad 13,033 Punkte. Den Sieg holte sich die Italienerin Manila Esposito mit 13,700 Zählern, für Bronze waren 13,566 Punkten notwendig. (ram/sda)
EM-Bronze für Schweizer Faustballer
Die Schweizer Faustball-Nati stand an der EM in Dänemark nahe vor der Sensation, musste sich letztlich aber mit der Bronzemedaille begnügen. Das Team von Nationaltrainer Hartmut Maus bezwang Italien im Spiel um Platz 3 mit 4:1 Sätzen, nachdem es im Halbfinal gegen Rekord-Welt- und -Europameister Deutschland trotz eines Matchballs 3:4 verloren hatte.

Damit verpassten die Schweizer das Ziel, erstmals seit 2018 den EM-Final zu erreichen. Die Deutschen mussten sich nach zuletzt fünf EM-Titeln in Folge im Final Österreich überraschend deutlich mit 0:4 geschlagen geben. (ram/sda)

Buemi Vierter in London
Sébastien Buemi hat beim Saisonfinale der Formel E in London das Podest nur knapp verpasst. Der Waadtländer wurde in seinem zweitletzten Rennen in der Serie Vierter.

Direkt hinter Buemi, der unter der Woche seine Trennung vom Team Envision zum Saisonende bekannt gab und sich künftig auf seine Karriere in der Langstrecken-WM mit Toyota konzentrieren wird, klassierte sich mit Edoardo Mortara im Mahindra ein weiterer Schweizer. Der von Startplatz 2 gestartete Nico Müller verpasste als Elfter die WM-Punkteränge knapp.

Den Sieg sicherte sich Müllers deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein (Bild). Der ehemalige Formel-1-Fahrer setzte sich vor dem einheimischen Jake Dennis durch und übernahm vom Briten auch die Führung in der WM-Wertung. Vor dem 17. und letzten Saisonrennen am Sonntag trennen die beiden nur fünf Punkte. Mortara, Müller und Buemi belegen in der Gesamtwertung die Ränge 6, 8 respektive 10. (ram/sda)
Weltnummer 1 zu stark für Heidrich/Haussener
Die Medaillenspiele an der Beachvolleyball-EM in Polen finden ohne Schweizer Beteiligung statt. Adrian Heidrich und Yves Haussener scheiterten im Viertelfinal nach grossem Kampf an der Weltnummer 1. Das letzte im Turnier in Stare Jablonki verbliebene Schweizer Duo unterlag den topgesetzten Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson 17:21, 21:19, 11:15. (ram/sda)
Schweizer Reiter träumen von WM-Medaille
Das Schweizer Team der Vielseitigkeitsreiter nimmt an der WM in Aachen nach einem starken Tag im Geländeritt vor dem abschliessenden Springen vom Sonntag überraschend eine Medaille ins Visier. Das eigentliche Ziel, Platz 7 und die damit verbundene Olympia-Qualifikation, rückt beinahe in den Hintergrund. Mit 106,5 Strafpunkten verbesserte sich die Schweiz am Samstag um zwei Positionen in den 3. Zwischenrang hinter Grossbritannien (75,6) und Deutschland (90,4). Der Vorsprung auf den Cut für das Olympia-Ticket beträgt bereits mehr als 19 Punkte, oder aufs Springen umgerechnet mindestens vier Abwürfe.

Mélody Johner sorgte im Geländeritt für das Glanzlicht. Auch Felix Vogg überzeugte unter Druck. Robin Godel (Bild) erhielt 10,4 Zeitstrafpunkte, Nadja Minder lieferte wie schon in der Dressur das Streichresultat. (ram/sda)
FC Basel mit Sieg gegen die YB-Frauen
In der Women's Super League setzten sich die Baslerinnen gegen die YB-Frauen mit 2:0 durch. Die Tore wurden durch Alice Berti (65. Minute) und Julia Matuschewski (81. Minute) erzielt.


Thun trifft in den Playoffs auf Lech Posen
Der FC Thun bekommt es in den Playoffs der Europa League mit Lech Posen zu tun. Die Polen setzten sich gegen Klaksvik von den Färöer Inseln in der 3. Qualifikationsrunde durch und bilden die letzte Hürde für den Schweizer Meister auf dem Weg in die Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.

Lech Posen setzte sich nach dem knappen 1:0 im Hinspiel auswärts in Torshavn mit 5:0 durch. Die eigentlich auf Donnerstag angesetzte Partie war um einen Tag verschoben worden, weil die Polen aufgrund des nebligen Wetters nicht rechtzeitig auf den Färöer Inseln hatten landen können.

Die Playoff-Partien gegen Posen sind auf den 20. und 27. August angesetzt. Thun tritt nächste Woche zuerst in Polen an. (car/sda)
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