GC Basketball Zürich hat Historisches geschafft. Nach dem Gewinn des Meistertitels in der Nationalliga B steigen sowohl die Männer- als auch die Frauen-Equipe in die höchste Schweizer Liga auf.
Nach der doppelten Promotion wird GC Basketball Zürich in der kommenden Saison der einzige Schweizer Basketballverein sein, dessen Männer- und Frauenteam unter derselben Vereinsstruktur gleichzeitig in der Swiss Basketball League vertreten sind. (abu/sda)
Nach der doppelten Promotion wird GC Basketball Zürich in der kommenden Saison der einzige Schweizer Basketballverein sein, dessen Männer- und Frauenteam unter derselben Vereinsstruktur gleichzeitig in der Swiss Basketball League vertreten sind. (abu/sda)