Der Brite Matthew Brennan gewinnt in Sevilla auch die 17. Etappe der Vuelta. Für den Super-Sprinter ist es an seiner ersten «Grand Tour» schon der fünfte Etappensieg. Der 21-jährige Engländer übertrumpft damit den Italiener Fernando Gaviria, der als Debütant am Giro d'Italia vier Etappen gewonnen hat.
Immer lauter wird deshalb die Forderung, dass der so formstarke Matthew Brennan doch auch an der Weltmeisterschaft in Kanada starten soll. Aber Brennan winkt ab. Er hat kein Interesse, denn «ich habe meine Ferien schon gebucht».
Geprägt wurde die Etappe von zwei Ausreissern, die sich sofort nach dem Start abgesetzt hatten. Der Franzose Enzo Paleni wurde erst 2800 m vor dem Ziel eingeholt. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich am Mittwoch nichts. Der Spanier Enric Mas nimmt 126 und 130 Sekunden Vorsprung mit ins Zeitfahren auf den Österreicher Felix Gall und den Slowenen Primoz Roglic. (nih/sda)
Immer lauter wird deshalb die Forderung, dass der so formstarke Matthew Brennan doch auch an der Weltmeisterschaft in Kanada starten soll. Aber Brennan winkt ab. Er hat kein Interesse, denn «ich habe meine Ferien schon gebucht».
Geprägt wurde die Etappe von zwei Ausreissern, die sich sofort nach dem Start abgesetzt hatten. Der Franzose Enzo Paleni wurde erst 2800 m vor dem Ziel eingeholt. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich am Mittwoch nichts. Der Spanier Enric Mas nimmt 126 und 130 Sekunden Vorsprung mit ins Zeitfahren auf den Österreicher Felix Gall und den Slowenen Primoz Roglic. (nih/sda)
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