In seinem ersten Spiel fürtrifftsogleich aufmit. Mit dem Treffer zum 2:2 sichert der Schweizer seinem neuen Team einen Punkt. Der Einstand des Schweizer Nationalstürmers in der Major League Soccer verzögerte sich zunächst wegen eines Unwetters. Danach bekam es Embolo neben dem 39-jährigen Messi auch mit weiteren Stars wie dem 34-jährigen Casemiro und dem 39-jährigen Luis Suarez zu tun.Bei Atlanta hatte der Paraguayer Miguel Almiron zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt, scheiterte in der zweiten Halbzeit aber vom Penaltypunkt. Embolo machte es in der 87. Minute besser: Nachdem der Basler den Penalty herausgeholt hatte, verwertete er diesen souverän zum 2:2. Damit sicherte der Stürmer, für den Atlanta United 18 Millionen Dollar Ablöse an Rennes zahlte, seinem neuen Team einen Punkt. In der Tabelle der Eastern Conference bleibt Atlanta United jedoch auf dem zweitletzten Platz. Bis zu den Playoffs sind noch elf Runden zu spielen. (riz/sda)