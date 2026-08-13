Die Duos Nina Brunner/Tanja Hüberli (Bild) und Joana Mäder/Leona Kernen bleiben an der Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki in Polen auf Erfolgskurs. Beide Teams haben auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen.
Brunner/Hüberli bezwangen die Französinnen Làzana Placette und Alexia Richard 21:18, 21:16. Im dritten und letzten Gruppenspiel gegen die Tschechinnen Kylie Neuschäferova und Martina Maixnerova können die zweifachen Europameisterinnen den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die Achtelfinals perfekt machen.
Mäder/Kernen schlugen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne 21:18, 21:19. Zum Abschluss der Gruppenphase bekommen sie es mit den Schwestern Dorina und Ronja Klinger aus Österreich zu tun. (ram/sda)
Brunner/Hüberli bezwangen die Französinnen Làzana Placette und Alexia Richard 21:18, 21:16. Im dritten und letzten Gruppenspiel gegen die Tschechinnen Kylie Neuschäferova und Martina Maixnerova können die zweifachen Europameisterinnen den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die Achtelfinals perfekt machen.
Mäder/Kernen schlugen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne 21:18, 21:19. Zum Abschluss der Gruppenphase bekommen sie es mit den Schwestern Dorina und Ronja Klinger aus Österreich zu tun. (ram/sda)