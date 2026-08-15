Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati eine frühe Niederlage kassiert. Der 39-jährige Serbe verlor gegen den Argentinier Thiago Tirante, die Nummer 50 der Welt, mit 6:2, 4:6, 4:6.
Djokovic, der als Nummer 3 der Setzliste mit einem Freilos ins Turnier gestartet war, hatte seit dem Halbfinal-Out in Wimbledon gegen Jannik Sinner keine Partie mehr auf der Tour bestritten. Gegen Tirante zeigte der Routinier einen überzeugenden ersten Satz, bevor der Südamerikaner mit den Breaks zum 4:3 im zweiten und zum 5:4 im dritten für den Unterschied sorgte. (ram/sda)
Djokovic, der als Nummer 3 der Setzliste mit einem Freilos ins Turnier gestartet war, hatte seit dem Halbfinal-Out in Wimbledon gegen Jannik Sinner keine Partie mehr auf der Tour bestritten. Gegen Tirante zeigte der Routinier einen überzeugenden ersten Satz, bevor der Südamerikaner mit den Breaks zum 4:3 im zweiten und zum 5:4 im dritten für den Unterschied sorgte. (ram/sda)