Am Sonntag findet auf derdas letzte Bergfest der Saison statt. Dabei kommt es im Anschwingen zum mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischenund. Die beiden Co-Sieger des Brünig-Schwingets messen sich zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Schlussgang des Bernisch-Kantonalen im Wankdorf stellten sie, was Staudenmann den Festsieg einbrachte. In bisher neun Duellen siegte Staudenmann dreimal, davon zweimal auf der Schwägalp (2021 und 2024). Schlegel konnte den Berner bisher zweimal bezwingen. Beide Siege landete der Toggenburger im vergangenen Jahr – auf dem Weissenstein und am ESAF in Mollis.In den weiteren Spitzenpaarungen auf der Schwägalp greifen der Bündner Schwingerkönigund der Berner Hünesowie der Nordostschweizer Damian Ott und das Berner Supertalent Michael Moser zusammen. Mit Domenic Schneider gegen Romain Collaud, Martin Roth gegen Christian Gerber sowie Marco Good gegen Michael Ledermann kommt es zu weiteren Paarungen zwischen zwei Eidgenossen. (riz/sda)