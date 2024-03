Jannik Sinner hat erstmals im Jahr 2024 ein Tennisspiel verloren. Der Italiener zieht gegen seinen guten Freund Carlos Alcaraz im Halbfinal von Indian Wells den Kürzeren. Beim Masters in der kalifornischen Wüste gewann Sinner gegen den Spanier zwar den ersten Satz deutlich. Dieser drehte in der Folge aber auf und kehrte die Affiche gegen den müde wirkenden Australian-Open-Sieger. Am Ende gewann Alcaraz mit 1:6, 6:3 und 6:2. Mit dem Sieg bleibt junge Spanier zudem die Nummer 2 der Welt.



Im zweiten Halbfinal standen sich die Weltnummer 4, Daniil Medvedev, und die 17, Tommy Paul, gegenüber. Die Partie nahm einen ähnlichen Verlauf wie jene zuvor: Paul holte sich den ersten Satz deutlich, dann fing sich der favorisierte Russe und liess dem US-amerikanischen Kontrahenten am Ende keine Chance mehr. Medvedev zog mit 1:6, 7:6 und 6:2 in den Final ein, wo es nun gegen Alcaraz geht. (con)

Bild: keystone