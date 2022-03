wird am Mittwoch mit dem Weltcup-Slalom inseine Karriere beenden. Dies teilte der 39-jährige Südtiroler in den sozialen Netzwerken mit. «Ich habe fantastische Jahre erlebt, in denen ich das tun konnte, was ich seit meiner Kindheit geliebt habe. Es ist schwierig für mich, meine Gefühle zu beschreiben.»Der Italiener gewann in seiner 2003 gestarteten Weltcup-Karriereund stand insgesamt. An Weltmeisterschaften holte er: 2007 in Are Silber im Slalom, 2011 in Garmisch Bronze im Slalom und 2013 in Schladming Bronze im Riesenslalom. (pre/sda)