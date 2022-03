Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird im Rahmen ihrer WM-Vorbereitung drei Länderspiele in der Heimat austragen.



Nach dem Auftakt am Karfreitag, 15. April, in Megève gegen Frankreich testet die Auswahl von Patrick Fischer zwei Tage später am Ostersonntag in Basel gegen den gleichen Gegner. In der Folgewoche stehen in Rosenheim zwei Auswärtsspiele gegen Deutschland im Programm, bevor am Samstag, 30. April und tags darauf in Weinfelden Lettland zu Gast ist.



Zum Abschluss der WM-Vorbereitung spielen die Schweizer an den Beijer Hockey Games der Reihe nach gegen Finnland (5. Mai in Tampere), Schweden (7. Mai in Stockholm) und Tschechien (8. Mai, ebenfalls in Stockholm).



Das WM-Turnier in Helsinki beginnt für die Schweiz am 14. Mai mit dem ersten Gruppenspiel gegen Italien. (zap/sda)

Bild: keystone