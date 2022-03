Iga Swiatek ist auf der WTA Tour die Spielerin der Stunde. Die 20-jährige Polin gewinnt dank ihrem elften Sieg in Folge das Turnier von Indian Wells. Im Final schlägt sie die Griechin Maria Sakkari 6:4, 6:1.



Die Erfolgsserie von Swiatek begann vor einem Monat mit dem Dreisatzsieg gegen die Zürcherin Viktorija Golubic in Doha. Seither hat die French-Open-Gewinnerin von 2020 ihrem Palmares zehn weitere Siege und zwei WTA-1000-Titel hinzugefügt. Sie ist erst die fünfte Spielerin in den letzten 25 Jahren, die vor ihrem 21. Geburtstag – diesen feiert sie am 31. Mai – fünf WTA-Turniere gewonnen hat.



Swiatek wird am Montag in der Weltrangliste auf Platz 2 vorstossen, während Sakkari mit Rang 3 ebenfalls so gut klassiert sein wird wie noch nie. Die 26-Jährige aus Athen tut sich aber in den entscheidenden Turnierphasen schwer. Sie hat in ihrer Karriere erst einen Titel gewonnen (2019 in Rabat).



Am Sonntag in Indian Wells im bedeutendsten Final ihrer Karriere führte Sakkari im ersten Satz zweimal mit Break. Ab dem zweiten Satz konnte sie aber nicht mehr mithalten, verlor die letzten fünf Games und die Partie in 80 Minuten. (sda)

Bild: keystone