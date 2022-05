Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 16, 2022

(ATP 22) muss für dasin Paris Forfait geben. Der aktuell in der Tennis-Weltrangliste am besten klassierte Franzose leidet an einer. Dem 35-Jährigen macht ein Fersensporn im rechten Fuss zu schaffen, wie er auf Twitter bekannt gab. Er wolle das Problem mit einem kleinen operativen Eingriff behandeln, um so schnell wie möglich wieder an Turnieren teilnehmen zu können. (pre/sda)