Super League: Servette deklassiert Thun, St.Gallen schlägt Lugano



Super League, 5. Runde Sion – Luzern 2:1 (1:0) St.Gallen – Lugano 3:2 (0:1) Thun – Servette 0:4 (0:2)

Servette verpasst Thun eine Packung – St.Gallen triumphiert bei Spektakel gegen Lugano

Der FC Luzern rutscht in der Super League nach der 5. Runde und dem 1:2 in Sitten auf den vorletzten Platz ab. St. Gallen dagegen kann den Abwärtstrend dank dem 3:2 gegen Lugano aufhalten.

Sion – Luzern 2:1

In einem lange ereignislosen spiel gibt es kurz vor der Pause doch noch Aufregung: Luzerns Knezevic zieht im eigenen Strafraum derart heftig am Trikot von Sion-Stürmer Uldrikis, dass dieses beinahe reisst. Dennoch beschwert sich der Täter noch über den gepfiffenen Elfmeter. Der Schiedsrichter lässt sich natürlich nicht umstimmen und Grgic verwertet vom Punkt souverän zur Walliser Führung.

Eigentlich ist Marius Müller im Luzerner Tor ein sicherer Wert. Doch zum Beginn der zweiten Halbzeit leistet er sich einen Flop: Er klärt eine Flanke nur ungenügend und der Ball landet direkt vor Uldrikis, der zum vermeintlichen 2:0 trifft. Doch der Lette stand bei der Ballabgabe im Abseits und Schiedsrichter Jacottet annulliert den Treffer nach Videostudium.

Am Ende kann Luzern den zweiten Gegentreffer dennoch nicht verhindern. Youngster Bastien Toma trifft in der 82. Minute zum 2:0 für Sion. Zwar kommen die Zentralschweizer durch Ndiaye nochmals heran, doch die Reaktion ist zu spät.

St.Gallen – Lugano 3:2

Der FC St.Gallen nimmt in der Super League langsam Fahrt auf. Die Ostschweizer verpatzen den Auftakt in die Partie zwar, fahren am Ende aber doch drei Punkte ein. Es ist der erste Heimsieg für den FSCG in dieser Saison.

Spektakel-Start in St.Gallen! Nach nur fünf Minuten zeigt Schiedsrichter Schärer auf den Punkt, Penalty für St.Gallen nach einem Foul an Itten. Der gefoulte läuft gleich selber an, verschiesst aber. Stattdessen sind es fünf Minuten später die Tessiner, die durch Holender in Führung gehen.

Gleich nach der Pause der nächste Paukenschlag: Luganos Custodio fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Nun hat der FCSG plötzlich Oberwasser und nutzt das auch aus. In der 54. Minute gleicht Hefti aus, zehn Minuten später bringt Babic das Heimteam in Führung. Keine weitere zehn Minuten später sichert Itten mit dem 3:1 den St.Galler Sieg – Holenders zweiter Treffer (94.) kommt zu spät.

Thun – Servette 0:4

Aufsteiger Servette mischt die Super League weiterhin munter auf. Nach dem 4:0-Sieg in Thun stiess das Team von Alain Geiger nach der 5. Runde sogar in den 4. Rang vor.

Young Boys, Basel, Sion und Servette. So präsentiert sich die Tabelle der Super League nach fünf Runden. Der Aufsteiger aus Genf darf bislang getrost als Überraschungsteam der Super League bezeichnet werden. In Thun genügte Servette eine gute Anfangsphase, um den letztlich klaren Sieg sicherzustellen. Auch weil das Heimteam den Genfern mit Fehlern unter die Arme griff.

Dem 1:0 durch Miroslav Stevanovic ging ein missglückter Abschlag von Guillaume Faivre voraus. Der Thun-Goalie, der in dieser Saison bereits öfters nicht stilsicher aufgetreten war, schlug einen Rückpass genau in die Füsse des Genfer Mittelfeldspielers, der aus rund 18 Metern traf. Das 2:0 erzielte Steve Rouiller nach einem Freistoss von Sébastien Wüthrich per Kopf, wobei ihn die Thuner fahrlässig gewähren liessen. Sébastien Wüthrich, der in der 88. Minute nach einem von Faivre parierten Foulpenalty traf, und Alex Schalk (95.) sorgten in der Schlussphase für die klare Zäsur.

Die Tabelle

Die Telegramme

Sion - Luzern 2:1 (1:0)

9300 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 39. Grgic (Foulpenalty/Foul Knezevic an Uldrikis) 1:0. 83. Toma 2:0. 91. Ndiaye (Schürpf) 2:1.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Ndoye, Kouassi, Facchinetti; Zock, Toma; Kasami, Grgic (70. Khasa), Lenjani (88. Abdellaoui); Uldrikis (78. Song).

Luzern: Müller; Schwegler, Lucas, Knezevic, Sidler (66. Kakabadse); Ndiaye, Voca, Ndenge, Schürpf; Schulz (83. Demhasaj), Eleke (66. Margiotta).

Bemerkungen: Sion ohne Behrami, Adao, Nsakala, Luan und Raphael (alle verletzt) sowie Barrenechea (nicht spielberechtigt), Luzern ohne Grether (verletzt).

Verwarnungen: 27. Schwegler (Foul). 32. Zock (Foul). 37. Voca (Foul). 38. Knezevic (Foul). 43. Kouassi (Foul). 69. Toma (Foul). 77. Schulz (Foul).

Thun - Servette 0:4 (0:2)

6685 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 14. Stevanovic 0:1. 18. Rouiller (Wüthrich) 0:2. 88. Wüthrich 0:3. 96. Schalk (Stevanovic) 0:4.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter (46. Munsy), Joss (72. Chihadeh); Kablan (62. Salanovic), Gelmi, Stillhart, Hefti; Castroman, Rapp.

Servette: Frick; Sauthier (74. Souici), Rouiller, Sasso, Gonçalves; Cespedes, Cognat; Stevanovic, Wüthrich, Tasar (61. Imeri); Chagas (73. Schalk).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Karlen, , Rodrigues, Bigler, Tosetti (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Servette ohne Busset, Iapichino, Koné, Lang, Mfuyi, Routis, Ondoua (alle verletzt) und Kyei (nicht spielberechtigt). 64. Pfostenschuss Munsy. 88. Faivre hält Penalty von Wüthrich.

Verwarnungen: 19. Cespedes (Foul). 45. Glarner (Foul). 49. Wüthrich (Foul). 51. Gelmi (Foul). 88. Havenaar (Foul).

St. Gallen - Lugano 3:2 (0:1)

10'578 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 10. Holender (Carlinhos) 0:1. 54. Hefti (Guillemenot) 1:1. 64. Babic (Ruiz) 2:1. 73. Itten (Ruiz) 3:1. 94. Holender (Sabbatini) 3:2.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Rüfli; Görtler (81. Alves), Quintilla; Fazliji (32. Babic); Guillemenot (79. Campos), Itten, Ruiz.Lugano: Baumann; Kecskes, Sulmoni, Daprelà; Custodio; Lavanchy, Rodriguez (61. Gerndt), Sabbatini, Aratore (61. Lovric); Carlinhos (51. Vecsei), Holender.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Muheim (gesperrt), Nuhu, Lüchinger (beide verletzt) und Wiss (rekonvaleszent). Lugano ohne Bottani (verletzt). 6. Baumann hält Foulpenalty von Itten. 46. Gelb-Rote Karte gegen Custodio (Unsportlichkeit).

Verwarnungen: 6. Custodio (Foul). 59. Quintilla (Foul). 86. Ruiz (Foul). 87. Vecsei (Foul). 97. Alves (Zeitverzögerung). (abu/sda)

